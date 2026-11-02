Що насправді стоїть за запрошенням Зеленського на саміт G2: експерт ошелешив заявою про план Трампа

Запрошення президента України Володимира Зеленського на саміт "Великої двадцятки" у США може бути спробою Дональда Трампа зменшити критику через контакти з Росією та її поступове повернення до міжнародної політики. Таку думку висловив дипломат і директор Центру оборонних стратегій Олександр Хара.

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Коментуючи заяву американського президента про готовність запросити Зеленського на грудневий саміт у Маямі, експерт звернув увагу на попередні контакти представників РФ із майданчиком G20. За його словами, російські посадовці вже брали участь у зустрічах групи, а Володимир Путін раніше отримував запрошення.

На думку Хари, Трамп може прагнути продемонструвати, що здатен зібрати за одним столом лідерів держав і домогтися політичного врегулювання війни. Однак дипломат сумнівається, що сама зустріч керівників України та Росії здатна розв’язати принципові суперечності між країнами.

"Це вкладається в бачення Трампа, що можуть сісти хтось там, голови держав, і вирішити цей конфлікт. Це, звичайно, не відповідає дійсності", — зазначив Хара.

Він наголосив, що між Україною та Росією існують принципові розбіжності, а Москва, за його оцінкою, прагне не лише досягти цілей у війні, а й змінити власне становище в Європі та світі.

Тому дипломат не покладає великих сподівань на можливу зустріч у межах саміту G20. Навіть якщо вона відбудеться, її результативність, на його думку, залишається під питанням.

Портал "Коментарі" вже писав, що політолог Віктор Бобиренко вважає, що взимку Росія може зосередити зусилля на атаках по українських містах і тиловій інфраструктурі. За його оцінкою, Кремль може намагатися створити для України додатковий тиск через удари по столиці, великих містах та об’єктах, від яких залежить логістика.