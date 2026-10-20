Що буде з війною в Україні після окупацуії Донбасу: журналіст розкрив найгірший сценарій Путіна

Росія навряд чи припинить війну проти України навіть у разі окупації всієї Донецької області, адже її стратегічні цілі виходять далеко за межі Донбасу. Захоплені території можуть перетворитися на плацдарм для подальшого наступу на Харківщину та Дніпропетровщину. Про це журналіст і блогер Денис Казанський заявив в ефірі програми "Тепер Головне" на телеканалі "Еспресо".

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На його думку, сподівання на те, що після захоплення решти Донеччини Москва погодиться завершити війну, не мають достатніх підстав. Російське керівництво продовжує говорити про усунення так званих "першопричин війни", а представники пропаганди допускають, що перемир’я може бути лише тимчасовою перервою перед новою агресією.

Казанський зазначив, що обговорювати територіальні поступки можна було б за умови наявності чітких гарантій: Росія отримує Донбас і надалі не висуває претензій до України. Однак, наголосив журналіст, таких гарантій немає.

"Я не знаю, чим керуються люди, які кажуть, що достатньо віддати Донбас — і на цьому війна закінчиться. Це намагання видати бажане за дійсне", — заявив він.

Журналіст також звернув увагу, що Москва не обіцяла припинити бойові дії після захоплення Донецької області. Навпаки, російська влада заявляє про намір продовжувати війну до виконання своїх вимог, які Казанський розцінює як заперечення права України на незалежне існування.

За словами блогера, російські пропагандисти також визнають, що захоплення Донбасу не обов’язково стане кінцем війни. На його думку, Росія може використати паузу для підготовки до нового наступу, а окуповані території — для подальшого просування вглиб України. Тому, вважає Казанський, розраховувати на завершення війни лише через відмову від Донбасу було б необґрунтовано.

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