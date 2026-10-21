Ще два населених пункти під контролем РФ: що офіційно визнали окупованими територіями

В Україні офіційно почали діяти зміни до переліку територій, що перебувають під контролем російських загарбників або де тривають воєнні дії. Нові правки у законодавстві безпосередньо зачепили Донецьку область, а саме Великоновосілківську селищну громаду, де ще два населені пункти офіційно отримали статус тимчасово окупованих.

Ілюстративне фото

Йдеться про села Андріївка та Костянтинопіль. Відповідно до державного реєстру, російські війська встановили контроль над цими територіями ще з 9 липня 2026 року.

Така зміна статусу суттєво обмежує можливості місцевих жителів щодо фіксації руйнувань.

"Новий юридичний статус населеного пункту безпосередньо впливає на державну допомогу, зокрема на участь у програмі “єВідновлення”, — пояснюють експерти з питань житлових компенсацій. — Якщо в межах зони активних воєнних дій фахівці мають право здійснювати віддалений моніторинг та обстеження пошкоджених будинків, то на захоплених ворогом територіях такий механізм повністю заблокований".

Загалом ситуація у Великоновосілківській громаді залишається вкрай важкою. Із 29 міст та сіл, які входять до її складу, під російською окупацією опинилися вже 25 населених пунктів, включно з адміністративним центром — селищем Велика Новосілка.

Наразі під контролем Сил оборони України перебуває лише чотири села громади, які щодня потерпають від обстрілів.

"Решта чотири населені пункти громади — Олексіївка, Новоукраїнка, Зелений Кут та Багатир — наразі не перебувають в окупації, — зазначається у моніторингових звітах щодо безпекової ситуації в регіоні. — Проте вони офіційно класифікуються як зона ведення інтенсивних та активних бойових дій".

Урядовці закликають евакуйованих жителів громади уважно стежити за оновленнями переліку, адже від правок Мінреінтеграції залежить порядок нарахування соціальних виплат, надання довідок ВПО та подальша процедура оформлення компенсацій за знищене майно.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Слов’янську стався ворожий удар по будинку, де загинуло 7 людей, в тому числі рятувальник ДСНС.