Ще два населених пункти під контролем РФ: що офіційно визнали окупованими територіями

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Недилько Ксения
В Україні офіційно почали діяти зміни до переліку територій, що перебувають під контролем російських загарбників або де тривають воєнні дії. Нові правки у законодавстві безпосередньо зачепили Донецьку область, а саме Великоновосілківську селищну громаду, де ще два населені пункти офіційно отримали статус тимчасово окупованих.
Ілюстративне фото
Йдеться про села Андріївка та Костянтинопіль. Відповідно до державного реєстру, російські війська встановили контроль над цими територіями ще з 9 липня 2026 року.
Така зміна статусу суттєво обмежує можливості місцевих жителів щодо фіксації руйнувань.
Загалом ситуація у Великоновосілківській громаді залишається вкрай важкою. Із 29 міст та сіл, які входять до її складу, під російською окупацією опинилися вже 25 населених пунктів, включно з адміністративним центром — селищем Велика Новосілка.
Наразі під контролем Сил оборони України перебуває лише чотири села громади, які щодня потерпають від обстрілів.
Урядовці закликають евакуйованих жителів громади уважно стежити за оновленнями переліку, адже від правок Мінреінтеграції залежить порядок нарахування соціальних виплат, надання довідок ВПО та подальша процедура оформлення компенсацій за знищене майно.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Слов’янську стався ворожий удар по будинку, де загинуло 7 людей, в тому числі рятувальник ДСНС.