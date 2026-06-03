Рютте на весь світ принизив Путіна через фіаско на парад на 9 травня: що сталося

Україна демонструє дедалі відчутніші результати у зниженні військових можливостей Росії, що, за словами представників НАТО, впливає навіть на символічні події всередині РФ. Зокрема, проведення військових заходів у Москві тепер, як стверджується, опосередковано залежить від рішень української сторони через зміну балансу сил. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час спільного виступу з президентом України у Києві.

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Він підкреслив, що українські сили не лише утримують позиції на фронті, а й системно послаблюють здатність Росії продовжувати повномасштабну війну.

За його словами, ефективність українських військових проявляється як у бойових діях на лінії зіткнення, так і в ударах по військовій інфраструктурі противника, що поступово зменшує його ресурсну базу. Це, на думку Рютте, змінює загальну динаміку конфлікту та змушує російське керівництво реагувати на нові реалії.

Окремо він звернув увагу на іронічний контекст проведення параду 9 травня в Росії, зазначивши, що його організаційні рамки нібито опосередковано обмежуються зовнішніми факторами. Така заява була зроблена у жартівливій формі, щоб підкреслити зміну стратегічної ситуації.

Рютте також повідомив про запуск роботи Ради "Україна–НАТО", перше засідання якої вже відбулося. Він назвав це важливим кроком у поглибленні співпраці між Альянсом і Україною, що свідчить про довгострокову підтримку з боку союзників.

Генсек НАТО наголосив, що попри триваючу агресію Росії, рівень підтримки України залишається стабільно високим. Він підкреслив, що Україна продовжує адаптуватися до викликів війни, впроваджувати інноваційні підходи та завдавати значних втрат противнику. За його оцінками, російська армія щомісяця втрачає десятки тисяч військових, що свідчить про високу інтенсивність бойових дій.

Портал "Коментарі" вже писав, що за збереження нинішньої динаміки бойових дій на фронті протягом найближчих шести–семи місяців може сформуватися переломна ситуація, яка зробить очевидними тактичні невдачі російських військ у війні проти України. Таку думку висловив командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький під час виступу в ефірі національного телемарафону.