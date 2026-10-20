Рубіо пробив дно заявою про затримку ракет для Patriot і передачу розвідданих: деталі

Державний секретар США Марко Рубіо заперечив, що Вашингтон навмисно затримує передачу Україні ракет-перехоплювачів або приховує інформацію про російські повітряні атаки. За його словами, рішення щодо постачання озброєння залежать від оборонних потреб Сполучених Штатів, а проблеми з попередженнями про удари могли виникнути через технічні труднощі. Про це Рубіо заявив під час спілкування з журналістами.

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Очільник американського Держдепартаменту пояснив, що Вашингтон постійно оцінює потребу в ракетах-перехоплювачах у різних регіонах світу. США мають враховувати власні оборонні завдання, захист військових об’єктів та зобов’язання перед союзниками по НАТО.

"Ми постійно переглядаємо, чи потрібні вони деінде, чи варто лишати їх у Європі. […] Усі ці речі збалансовуються щодня", — зазначив Рубіо.

Він також відкинув припущення, що затримки з постачанням озброєння пов’язані з навмисним бажанням американської адміністрації нашкодити Україні. За словами держсекретаря, жодного спеціального політичного рішення з такою метою не ухвалювали.

Окремо Рубіо прокоментував ситуацію з попередженнями про російські повітряні атаки 13 та 18 жовтня. Він заперечив твердження, що Сполучені Штати свідомо не передали Києву необхідну розвідувальну інформацію.

Американський дипломат назвав такі звинувачення неправдивими та обурливими. Водночас він припустив, що труднощі могли виникнути вже на етапі отримання, систематизації або використання переданих даних.

За словами Рубіо, Вашингтон вивчає обставини цих випадків. Попередня оцінка американської сторони полягає в тому, що причиною могли стати технічні проблеми, зокрема під час ідентифікації інформації.

Портал "Коментарі" вже писав, що вранці 20 жовтня російські війська здійснили атаку на Київ ударними безпілотниками. Наслідки ворожого обстрілу зафіксували у двох районах столиці. Внаслідок удару загинула людина, ще шестеро дістали поранення.