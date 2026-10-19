Рубіо назвав приголомшливу причину вторгнення Путіна в Україну: нові звинувачення вражають

Однією з причин, яка могла підштовхнути російського диктатора Володимира Путіна до повномасштабного вторгнення в Україну, стала енергетична залежність Європи від Росії. Таку думку висловив державний секретар США Марко Рубіо, коментуючи передумови російської агресії.

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В інтерв’ю голові вашингтонського бюро Breitbart News Метью Бойлу американський дипломат заявив, що Путін розраховував на відсутність рішучої реакції європейських держав. За словами Рубіо, російський лідер вважав, що зможе розпочати війну, а Європа не вдаватиметься до серйозних дій у відповідь.

Рубіо наголосив, що надмірна залежність від російських енергоресурсів і недостатня увага до розвитку власної енергетики зробили європейські країни вразливими. Він висловив сподівання, що Європа усвідомлює допущені помилки, однак виправлення наслідків багаторічної політики потребуватиме часу.

"Повернути назад 20 років "зелених перебільшень", нехтування розвитком власної енергетики та надмірної залежності від одного джерела енергії — це вимагає часу", — зазначив держсекретар США.

Він також нагадав про попередження Дональда Трампа, які той озвучував під час свого першого президентського терміну. Тоді Трамп критикував Німеччину за залежність від російських енергоносіїв і заявляв, що така ситуація створює для Москви можливості використовувати постачання енергії як інструмент політичного тиску.

За словами Рубіо, тоді ці застереження викликали насмішки та критику. Проте подальші події, на його думку, продемонстрували обґрунтованість побоювань щодо енергетичної вразливості Європи.

Портал "Коментарі" вже писав, що російські війська атакували безпілотником центральний парк у селищі Нова Водолага Харківської області. Унаслідок удару загинули троє людей, серед них — немовля, яке перебувало в дитячому візочку. Ще щонайменше 14 людей дістали поранення, зокрема семеро дітей.