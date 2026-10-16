Розвертання Вашингтона: як відмова Трампа від підтримки України та зближення з РФ змінять хід війни

Адміністрація Дональда Трампа остаточно затвердила кардинальну зміну зовнішньополітичної стратегії США, яка може передбачати повне припинення військової та фінансової допомоги Україні. Замість тривалого стримування агресора Вашингтон переходить до прямої взаємодії з Російською Федерацією, намагаючись врегулювати конфлікт на умовах Кремля. Такий крок Білого дому фактично руйнує колишню коаліцію західних союзників та ставить під загрозу архітектуру безпеки всієї Європи. На тлі повідомлень про таємні переговори щодо розподілу сфер впливу та енергетичних угод, Київ постає перед жорстким вибором в умовах повної ізоляції з боку свого ключового партнера.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Портал "Коментарі" звернувся до провідних чат-ботів штучного інтелекту за прогнозом, що буде, якщо Америка остаточно відвернеться від України.

Gemini від Google :

Аналізуючи поточні закриті переговори, кулуарні ініціативи щодо "дизельних угод" та оприлюднені рамкові плани врегулювання (зокрема кураторство спецпосланців Білого дому Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера), можна спрогнозувати два ключові вектори розвитку ситуації в разі остаточного переходу США на позиції Кремля.

Зміна парадигми Вашингтона в бік завершення війни на умовах Москви означатиме передусім геополітичне та фінансове стискання України. Припинення військової та розвідувальної підтримки з боку США автоматично змусить Київ до капітуляційного або вкрай болісного територіального компромісу. Як свідчать останні дипломатичні чернетки, що просочуються у пресу (зокрема чотирикомпонентний план, оприлюднений у The Washington Post), США та Європа намагатимуться нав'язати фіксацію "лінії контролю" по поточній лінії фронту. Це означатиме де-факто втрату Україною окупованих територій в обмін на хиткі європейські безпекові гарантії без повноцінного членства в НАТО та сумнівні тристоронні енергетичні проєкти (на кшталт спільного розподілу прибутків від транзиту російського газу та нафти). Водночас блокування використання заморожених російських активів на користь України та заміна їх керованими з США комерційними фондами відбудови під егідою BlackRock поставить українську економіку у стан критичної фінансової залежності, де безкомпромісна боротьба стане фізично неможливою через загрозу негайного банкрутства.

З іншого боку, така капітуляційна стратегія США спровокує глибоку безпекову кризу всередині самої Європи та дестабілізацію українського суспільства. Офіційний Вашингтон намагається пом'якшити удар, пропонуючи Україні "сурогат П'ятої статті" колективної оборони, проте одночасне зняття санкцій з Росії та повернення Москви на європейський енергетичний ринок лише посилять Кремль для майбутньої експансії. Європейські союзники, насамперед Велика Британія, Франція та країни Балтії, постануть перед дилемою: або покірно прийняти американо-російський диктат, або мобілізувати власні ресурси і формувати окрему коаліцію для підтримки Києва без участі США. Усередині України примус до миру на умовах агресора неминуче викличе хвилю радикального внутрішнього спротиву, політичну турбулентність та кризу довіри до західних інститутів. Втрата американського фінансування армії та безальтернативне урізання військового потенціалу перетворять країну на заміновану, економічно виснажену "буферну зону", де загроза нового, ще більш руйнівного вторгнення РФ буде зафіксована на роки вперед.

ChatGPT від OpenAI :

Якщо Сполучені Штати остаточно відмовляться від військової та розвідувальної підтримки України й почнуть послідовно просувати умови завершення війни, вигідні Москві, це створить для Києва серйозні стратегічні ризики. Станом на жовтень 2026 року в американсько-українських відносинах уже є ознаки напруження: Вашингтон тисне на сторони з метою досягнення домовленостей, а питання обміну розвідданими та постачання озброєння залишається важливим важелем впливу. Водночас президент США Дональд Трамп 13 жовтня заявляв, що Сполучені Штати продовжують ділитися розвідданими з Україною. У разі повного припинення допомоги найнебезпечнішими наслідками можуть стати дефіцит ракет для систем ППО, ускладнення перехоплення російських балістичних і крилатих ракет, погіршення координації бойових операцій та посилення навантаження на українську оборонну промисловість. Особливо складною буде ситуація, якщо Європа не зможе оперативно компенсувати американські можливості, адже супутникова розвідка, окремі види озброєння та технічне забезпечення авіації залишаються напрямами значної залежності України від США.

Водночас припинення американської допомоги не означатиме автоматичної поразки України чи неминучого прийняття російських вимог. Європейський Союз та інші європейські держави вже наростили підтримку: за даними Європейської дослідницької служби, у 2025 році європейська військова допомога суттєво зросла, а сукупна фінансова, гуманітарна та військова підтримка Європи перевищила американську. Проте компенсувати всі можливості США буде непросто, а для цього знадобляться додаткові кошти, прискорення виробництва зброї, розвиток власних далекобійних засобів і посилення оборонної співпраці з європейськими партнерами. Якщо ж Вашингтон одночасно припинить допомогу й наполягатиме на територіальних поступках без дієвих гарантій безпеки, Київ опиниться перед складним вибором між продовженням виснажливої війни та переговорами на несприятливих умовах. При цьому навіть перемир’я не гарантуватиме тривалого миру: без надійних механізмів стримування Росія може використати паузу для переозброєння. Отже, визначальним стане не лише рішення США, а й те, чи зможуть Україна та європейські союзники створити достатню військову й фінансову альтернативу американській підтримці.