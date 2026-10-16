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Росію потрібно тільки палити: розкрито слабке місце Трампа і Путіна щодо України

Ветеран війни вважає, що атаки на російську нафтову інфраструктуру залишаються дієвим інструментом тиску на Кремль, попри вимоги припинити їх

16 жовтня 2026, 12:15
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Клименко Елена








Україна не повинна припиняти атаки на російські нафтопереробні заводи, оскільки вони створюють серйозні проблеми для Кремля. Таку думку висловив ветеран російсько-української війни, колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий в ефірі Радіо NV, коментуючи вимоги щодо припинення ударів по нафтовій інфраструктурі РФ.

Росію потрібно тільки палити: розкрито слабке місце Трампа і Путіна щодо України

Фото: з відкритих джерел

За словами Дикого, Київ погоджувався на енергетичне перемир’я за умови, що Росія припинить атаки на українські електростанції. Однак Москва продовжила бити по енергетичній інфраструктурі України. Експерт вважає, що такі дії свідчать: Кремль використовує не переговори, а односторонні вимоги, намагаючись домогтися поступок від Києва. 

"Палити, палити і ще раз палити", — так Дикий сформулював свою позицію щодо українських ударів по російських НПЗ. 

Він також звернув увагу на реакцію Москви та Вашингтону на ці атаки. На його думку, вимоги припинити удари демонструють, наскільки болючими вони є для Росії. Дикий вважає, що українська кампанія проти нафтової інфраструктури поступово послаблює можливості Кремля фінансувати війну. 

"Якщо вже пішли саме на таке, то це означає, що саме наші удари по НПЗ дійсно є дуже ефективними", — заявив ветеран. 

Дикий переконаний, що Київ не повинен відмовлятися від цього інструменту тиску лише через погрози або зовнішній політичний тиск. Водночас його оцінка є позицією експерта щодо військової стратегії, а не офіційним рішенням українського командування.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна повинна завчасно підготуватися до зимового періоду, оскільки Росія не подає жодних переконливих сигналів про намір завершити війну. Про це президент Володимир Зеленський заявив перед початком саміту лідерів Європейського Союзу в Брюсселі.



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=nEDJPZ_xB6Q
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