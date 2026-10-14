Російський наступ буксує на кількох напрямках: під яким важливим містом ЗСУ пішли вперед

Українські сили домоглися локального просування в Сумській області та зірвали низку спроб російських військ покращити свої позиції на кількох ділянках фронту. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), заснованому, зокрема, на геолокаційних відеозаписах.

ЗСУ. Фото: з відкритих джерел

За оцінкою аналітиків, українські військові просунулися на північний схід від Сум. На опублікованих 12 жовтня кадрах зафіксовано просування ЗСУ на південний схід від Юнаківки. При цьому російські війська продовжували атакувати на півночі Харківської області 12 і 13 жовтня, проте підтверджених успіхів не досягли.

Окремо у звіті згадується ситуація у районі Куп'янська. Згідно з наведеними даними, російські військові використовують українських цивільних осіб як живий щит, намагаючись полегшити власний відступ. Подібні дії суперечать нормам міжнародного гуманітарного права.

На Лиманському напрямку окупанти зосередили атаки на самому місті і на північ від нього, у напрямку Колодязів. Проте українські контратаки завадили російським підрозділам закріпитись на нових позиціях.

Не принесла підтверджених територіальних результатів і активність противника у районі Борової, де російські сили атакували на південний схід від населеного пункту. На Костянтинівському напрямі війська РФ намагалися просунутися в межах міста, на захід від міста і на південний захід від Дружківки, але підтверджень успіху аналітики не виявили.

Також російські підрозділи робили спроби проникнення на українські позиції на північний захід від Часового Яру. Після цього українські сили завдали удару по позиціях супротивника у східній частині Клинового. Геолокаційні кадри, опубліковані 12 жовтня, підтверджують присутність українських військових у цьому районі.

На Добропільському напрямку ЗСУ атакували російські підрозділи у західних частинах Матяшевого та Світлого після спроб противника проникнути на південь від міста.

На Олександрівському напрямку російські атаки також не призвели до підтвердженого поступу, а українські сили проводили контратаки у напрямку Федорівки. Аналогічна ситуація спостерігалася на Гуляйпольському напрямі, де спроби наступу 11 та 12 жовтня не принесли окупантам зафіксованих територіальних успіхів.

Таким чином, згідно з оцінкою ISW, на кількох ділянках фронту російські війська продовжували наступальні дії, але не змогли досягти підтверджених змін лінії бойового дотику.

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