Це стане небувалим шоком для українців: у Кабміні насторожили заявою про нестачу продуктів

В Україні наразі немає загального дефіциту продовольства, однак окремі категорії товарів можуть періодично зникати з полиць через складнощі зі зберіганням і логістикою. Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, найбільш вразливими залишаються продукти з коротким терміном придатності. Насамперед йдеться про овочі та фрукти, а також свіже й охолоджене м’ясо та рибу. Такі товари складніше перевозити та довго зберігати. Водночас щодо більшості інших продуктів суттєвих ризиків немає.

"Це товари, які треба швидко реалізовувати, – овочі та фрукти. У них порівняно не такий довгий термін зберігання", – пояснив Висоцький.

Україна, за словами міністра, здатна самостійно забезпечувати більшість своїх продовольчих потреб. Проте окремі категорії залишаються залежними від закордонних поставок. Це насамперед продукти, які через кліматичні умови не виробляються в Україні: банани, цитрусові, кава, какао-боби, а також значна частина морської та океанічної риби.

Ризики існують і для самого імпорту. Раніше великі партії товарів часто доставляли до великих розподільчих центрів, звідки продукція розвозилася магазинами. В умовах війни така модель стає вразливішою, тому, наголошує Висоцький, логістику необхідно децентралізувати.

Окремо Україна продовжуватиме імпортувати рис, який через природні умови вирощується всередині країни в невеликих обсягах, та сіль після втрати доступу до основних потужностей "Артемсолі" на окупованій території.

При цьому головною проблемою для споживачів може стати не дефіцит, а подорожчання. За оцінками Мінагро, перебудова логістики потенційно здатна додати до вартості продуктів близько 2,5%. Водночас представники аграрного сектору прогнозують восени зростання цін на окремі категорії: м’ясо може подорожчати до 10%, крупи — до 15%, а серед перших кандидатів на підвищення цін називають молочну та заморожену продукцію.

Портал "Коментарі" вже писав, що моніторингові канали повідомляють про ознаки можливої підготовки Росії до нового комбінованого удару по Україні найближчими днями. За їхніми даними, під потенційною загрозою можуть опинитися Київ, Львів, Івано-Франківськ та інші міста.