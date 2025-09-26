logo_ukra

BTC/USD

109384

ETH/USD

3946.72

USD/UAH

41.49

EUR/UAH

48.71

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Російська економіка на межі існування: стало відомо про несподіваний успіх ЗСУ
commentss НОВИНИ Всі новини

Російська економіка на межі існування: стало відомо про несподіваний успіх ЗСУ

Києву слід звернутися до Вашингтона з проханням скасувати обмеження на застосування далекобійної зброї проти Росії для посилення тиску на її воєнну економіку.

26 вересня 2025, 07:45
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Атаки ЗСУ на цілі всередині Росії є найдієвішим методом підірвати російську економіку та ускладнити постачання окупаційних військ. Вони також переносять бойові дії на територію агресора та відкривають для його громадян реальний масштаб війни, вважає старший науковий співробітник з питань миру, безпеки та оборонної організації "Друзі Європи", колишній заступник генсека НАТО з нових викликів і безпеки Джеймі Ші.

Російська економіка на межі існування: стало відомо про несподіваний успіх ЗСУ

Фото: з відкритих джерел

За його словами, Україні слід звернутися до США з проханням зняти обмеження на застосування західної далекобійної зброї по цілях у Росії.

Ші підкреслив, що Україна може перенести воєнні дії безпосередньо на російську територію й показати мешканцям РФ наслідки політики Володимира Путіна. Кремль намагається створити враження, нібито вторгнення ніяк не торкається економічного та побутового життя росіян — але ці удари спростовують такі твердження.

Серед найзначніших успіхів української сторони, за його словами, — затоплення кораблів у Чорному морі, удари по нафтопереробних заводах, атаки на портові термінали на Балтиці, у тому числі по Усть-Лузі, а також удари по виробництву боєприпасів і по авіабазах, що призвели до втрати стратегічних бомбардувальників. Саме такі операції завдають відчутної шкоди російським військовим можливостям.

Він наголосив, що мішені — не лише НПЗ, а й логістичні ланцюги та паливні склади. Удари по портових терміналах, які обслуговують тіньовий флот танкерів, фактично блокують експорт нафти й позбавляють Москву доходів для фінансування воєнної машини. 

Це також інструмент, щоб показати російському цивільному населенню реальність війни, тож кампанія виявилася дуже ефективною. На думку колишнього заступника генсека НАТО, під час візиту до США президент Зеленський має домагатися скасування обмежень на застосування американської далекобійної зброї проти РФ.

Як вже писали "Коментарі", посольство Росії в Копенгагені виключає будь-яку участь в інцидентах із дронами, які призвели до порушень у роботі двох датських аеропортів.  



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://24tv.ua/economy/yak-ukrayina-mozhe-zupiniti-ekonomiku-rosiyi-nayefektivnishiy_n2921901
Теги:

Новини

Всі новини