Російська атака балістикою на Україну: три регіони в епіцентрі страшного удару

У ніч на 3 листопада російські війська атакували Україну ракетами та керованими авіабомбами. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух балістичних ракет у напрямку населених пунктів Дніпропетровської та Вінницької областей. Зокрема, загрозу фіксували для Кривого Рогу та Зеленодольська, а також Ладижина та Гайсина.

Ракетний удар. Фото: з відкритих джерел

У Харкові тим часом зафіксували комбіновану атаку. За словами міського голови Ігоря Терехова, одна з російських ракет потрапила до медичного закладу у Немишлянському районі. Удар пошкодив будівлю лікарні та розташовані поруч багатоповерхівки: вибито понад тисячу вікон.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов повідомив, що кількість постраждалих зросла до 62 осіб. Усім надають медичну допомогу. З лікарні евакуюють 226 пацієнтів, яких переводять до інших медзакладів. За уточненими даними обласної адміністрації, удар припав у перехід між корпусами медичного закладу; пошкоджено будівлю одного із відділень.

Екстрені служби працюють у посиленому режимі, продовжується ліквідація наслідків обстрілу. Про вибухи також повідомляли у Дніпрі. Інформація про наслідки атак в інших регіонах уточнюється.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російська армія у жовтні значно наростила повітряні атаки по Україні, застосувавши тисячі безпілотників та сотні ракет різних типів. Про це повідомив представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За його даними, за місяць противник використав близько 360 безпілотників "Бандероль" та "Дань-Т", а також 4740 звичайних БПЛА, серед яких Shahed, "Гербери" та "Пародії". Крім того, російські війська запустили понад 4000 реактивних дронів. Окрему загрозу становили ракетні удари. За жовтень Росія застосувала близько 150 балістичних ракет, а також 80 крилатих та авіаційних ракет. Значну частину крилатих ракет та безпілотників українській протиповітряній обороні вдалося знищити чи придушити.



