logo_ukra

BTC/USD

76836

ETH/USD

2254.03

USD/UAH

45.53

EUR/UAH

51.05

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Російська атака балістикою на Україну: три регіони в епіцентрі страшного удару
commentss НОВИНИ Всі новини

Російська атака балістикою на Україну: три регіони в епіцентрі страшного удару

Російські ракети прямували у бік Кривого Рогу, Зеленодольська, Ладижина та Гайсина. У Харкові після влучення з медустанови евакуюють пацієнтів

3 листопада 2026, 07:01
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У ніч на 3 листопада російські війська атакували Україну ракетами та керованими авіабомбами. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух балістичних ракет у напрямку населених пунктів Дніпропетровської та Вінницької областей. Зокрема, загрозу фіксували для Кривого Рогу та Зеленодольська, а також Ладижина та Гайсина.

Російська атака балістикою на Україну: три регіони в епіцентрі страшного удару

Ракетний удар. Фото: з відкритих джерел

У Харкові тим часом зафіксували комбіновану атаку. За словами міського голови Ігоря Терехова, одна з російських ракет потрапила до медичного закладу у Немишлянському районі. Удар пошкодив будівлю лікарні та розташовані поруч багатоповерхівки: вибито понад тисячу вікон.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов повідомив, що кількість постраждалих зросла до 62 осіб. Усім надають медичну допомогу. З лікарні евакуюють 226 пацієнтів, яких переводять до інших медзакладів. За уточненими даними обласної адміністрації, удар припав у перехід між корпусами медичного закладу; пошкоджено будівлю одного із відділень.

Екстрені служби працюють у посиленому режимі, продовжується ліквідація наслідків обстрілу. Про вибухи також повідомляли у Дніпрі. Інформація про наслідки атак в інших регіонах уточнюється.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російська армія у жовтні значно наростила повітряні атаки по Україні, застосувавши тисячі безпілотників та сотні ракет різних типів. Про це повідомив представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За його даними, за місяць противник використав близько 360 безпілотників "Бандероль" та "Дань-Т", а також 4740 звичайних БПЛА, серед яких Shahed, "Гербери" та "Пародії". Крім того, російські війська запустили понад 4000 реактивних дронів. Окрему загрозу становили ракетні удари. За жовтень Росія застосувала близько 150 балістичних ракет, а також 80 крилатих та авіаційних ракет. Значну частину крилатих ракет та безпілотників українській протиповітряній обороні вдалося знищити чи придушити.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини