Російська армія зазнала рекордних втрат за всю війну: розвідка Британії розкрила деталі

Російська армія 27 вересня зазнала рекордних добових втрат за час повномасштабної війни проти України. За оцінкою британської розвідки, за одну добу кількість загиблих і поранених російських військовослужбовців досягла 2090 осіб.

Втрати Росії у війні. Фото: з відкритих джерел

У британському аналізі цей показник названо найвищим за весь період війни. При цьому йдеться саме про сукупні втрати – загиблих та поранених, а не лише загиблих військовослужбовців.

За даними британського Міноборони, добові втрати російської армії перевищували позначку в 2000 осіб лише чотири рази. Три попередні подібні випадки були зафіксовані ще 2024 року.

Високий рівень втрат, за оцінкою британських аналітиків, зберігається вже кілька місяців. Однією з причин називають продовження російських наступальних дій на сході України, насамперед у районі так званого пояса фортець Донецької області.

Особливу увагу британська розвідка звертає на напрямок Добропілля. Російські війська продовжують робити спроби просунутися вперед, проте наступальні дії супроводжуються значними втратами особового складу.

Британська влада і раніше повідомляла про збереження високої інтенсивності російських атак. У вересні Лондон заявляв, що російські сили продовжують завдавати масованих ударів по Україні і одночасно зазнають високих втрат.

При цьому точні дані про втрати сторін в умовах війни, що триває, незалежно підтвердити практично неможливо. Оцінки британської розвідки ґрунтуються на доступних їй розвідувальних даних та є оціночними.

Таким чином, показник 2090 осіб відображає оцінку британської сторони за конкретну добу, а не остаточну статистику втрат російської армії. Однак сам факт виходу добового показника за позначку в 2000 чоловік британська розвідка розглядає як вкрай рідкісне явище, що спостерігалося лише тричі.

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