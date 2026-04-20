Росіяни жорстко вдарили по будівлі поліції на півночі України: моторошні подробиці
Росіяни жорстко вдарили по будівлі поліції на півночі України: моторошні подробиці

У результаті удару безпілотника виникла масштабна пожежа

20 квітня 2026, 13:10
Клименко Елена

У понеділок, 20 квітня, російські війська здійснили атаку на Прилуки в Чернігівській області, вдаривши безпілотником по будівлі районного відділу поліції. Унаслідок удару об’єкт зазнав серйозних руйнувань: частина приміщення обвалилася, вибуховою хвилею пошкоджено вікна та службовий транспорт, який перебував поруч.

Про наслідки атаки повідомив керівник обласної поліції Іван Іщенко. За його словами, удар стався близько 10:35, спричинивши не лише руйнування адміністративної будівлі, а й пошкодження цивільної інфраструктури навколо. Внаслідок інциденту також зафіксовано загоряння, яке охопило частину території після влучання дрона.

Станом на цей момент відомо щонайменше про одного постраждалого серед місцевих жителів. Інформація щодо масштабу руйнувань і можливих додаткових жертв уточнюється. На місці працюють відповідні служби, які ліквідовують наслідки атаки та оцінюють збитки. 

Варто зазначити, що подібні удари по регіонах України тривають і надалі. Зокрема, кількома днями раніше, в ніч на 17 квітня, під масованим ударом безпілотників опинилася Одеська область. Там було пошкоджено об’єкти портової, транспортної та житлової інфраструктури. 

Також у той самий період російські сили атакували енергетичні об’єкти на Чернігівщині. Унаслідок обстрілу було уражено потужності енергопостачальної компанії, через що тисячі споживачів залишилися без електрики.

Окрім цього, в ніч на 16 квітня та вранці наступного дня відбулася масштабна комбінована атака по території України із застосуванням ракет і дронів. Під ударом опинилася і столиця, де фіксували застосування балістичного озброєння та безпілотників.

Портал "Коментарі" вже писав, що військові моніторингові ресурси, зокрема канал "єРадар", повідомляють про підвищену активність стратегічної авіації противника. За наявними даними, з аеродрому "Оленья" в Мурманській області здійснили зліт щонайменше два бомбардувальники Ту-22М3. Після набору висоти літаки взяли курс у південному напрямку.

 

 



