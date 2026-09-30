Росіяни пропустили головний удар: де ЗСУ провели несподіваний маневр і взяли в полон понад 250 військових

Українські Сили оборони досягли помітного поступу на одній із ключових ділянок східного фронту. У рамках третього етапу операції "Вівальді", за даними видання Politico, українські військові звільнили ще 51 кв. км території та взяли в полон понад 250 російських військовослужбовців.

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

Як розповів Politico командувач 3-го армійського корпусу Андрій Білецький, російські військовослужбовці здавалися цілими підрозділами. Серед полонених, за його словами, були офіцери, пілоти та артилеристи. З урахуванням попередніх етапів операції, загальна площа звільненої території досягла 176 кв. км.

Операція була спрямована на зрив спроб російських військ оточити та захопити Лиман – важливий вузол української оборони в районі так званого пояса фортець. За даними видання, українські підрозділи поєднували дії піхоти, бронетехніки, артилерії та великої кількості безпілотних систем.

Окрему роль відіграли роботизовані кошти. Українські військові використовували наземні роботи, у тому числі для дій у тилу російських позицій, а також переобладнані БТР-60, які застосовувалися як дистанційно керовані машини з вибухівкою.

Білецький також розповів про тактичний прийом. Російське командування, за його словами, очікувало на основний удар у районі Шандриголово та Зеленої Долини. Російські резерви були перекинуті туди для контратак, тоді як українські сили завдали удару у напрямку Нового.

У Politico зазначають, що поступ України підтверджували незалежні аналітики, які відстежують ситуацію на фронті. При цьому російське Міноборони заперечує заявлені успіхи та називає те, що відбувається, спробою невеликих українських штурмових груп, а інформацію про успіхи ЗСУ – "димовою завісою".

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