Росіяни готові тікати з фронту: Гордон приголомшив інсайдом, що змусить Путіна піти на мир

У жовтні українські збройні сили встановили рекорд втрат ворога на фронті. Раніше президент України Володимир Зеленський ставив завдання — 50 тис. ліквідованих окупантів щомісяця.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Журналіст Дмитро Гордон розповів, що ситуація на фронті для росіян наближається до катастрофи — уже нікому тримати позиції і ось-ось розпочнеться втеча окупантів.

“Ми чекаємо на дуже хороші новини. За нашими відчуттями, я говорю зараз з повним розумінням того, що я говорю, за нашими відчуттями, росіяни перебувають у стані перед втечею — у них нема кому обороняти захоплені позиції вже, і вони ось-ось тікатимуть вже так конкретно на Донеччині. Кидатимуть позиції, адже немає кому обороняти позиції”, — зазначив Гордон.

За його словами, Україна не знає саме про цифри РФ, однак розуміємо, що 50 тис. російських солдатів “виходять з ладу”, а поповнюється армія на 25 тис.

Гордон розповів, що за словами одного з українських генералів уже не вдається ліквідувати таку ж кількість військових ворога, як це було раніше, через те, що їх немає.

"Не знаю, чи знає про це Путін, але нам це каже, що глухий кут на фронті штовхне неминуче його на переговори. Плюс тут хороша новина в тому, що ми почали знову бомбардувати НПЗ, і вони будуть сидіти без бензину. І плюс Трамп не зможе їм нічим допомогти. Він матиме інші питання, інші проблеми. Після вівторка він займеться своїми внутрішніми питаннями”, — зауважив журналіст.

Все це, за його словами, створює сприятливе тло.

“Плюс стійкість європейців, плюс тверде бажання Європи підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно”, — підсумував він.

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