Росіяни дістали дронами Львівщину: наслідки масованої атаки на житлову забудову

Російські війська вранці у вівторок, 13 жовтня, намагалися атакувати Львівщину безпілотниками. Внаслідок падіння дрону в одному з населених пунктів виникла пожежа у житлових будинках, також були пошкоджені автомобілі. Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Дрон-камікадзе "шахед". Фото: з відкритих джерел

За даними Повітряних сил ЗСУ, після п'ятої години ранку над Львівською областю зафіксували реактивні безпілотники. На фоні повітряної атаки мешканці Львова чули вибухи. Міський голова Андрій Садовий повідомив у соціальних мережах про роботу протиповітряної оборони.

Пізніше Садовий написав про потрапляння до житлового будинку в селі Муроване, що розташоване у сусідній зі Львовом громаді. Інформацію про наслідки пригоди також прокоментував голова обласної військової адміністрації.

За попередніми даними, збитий безпілотник упав на житловий будинок. Після цього спалахнули будівлі, а на місці події почали працювати відповідні служби. На момент опублікування офіційних повідомлень про injured або загиблих не надходило.

"Горять два будинки. Пошкоджено три автомобілі... На місці працюють усі служби", — повідомив Козицький.

Обставини падіння безпілотника та повний масштаб ушкоджень уточнюються. Інформація про можливих постраждалих також може змінитись після обстеження місця події та перевірки даних екстреними службами.

Атака сталася на тлі російських повітряних ударів, що тривають, по території України. Жителям регіону слід звертати увагу на сигнали повітряної тривоги та не ігнорувати повідомлення офіційних служб.

Додаткова інформація про наслідки атаки, стан пошкоджених будівель та можливу шкоду інфраструктурі очікується від місцевої влади.

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