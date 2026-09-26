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Росія знову знищує КАБами Суми: загинули люди, серед постраждалих дитина

Російські авіабомби знову потрапили по житловій забудові та цивільній інфраструктурі міста - влада повідомила про загиблих і поранених

26 вересня 2026, 13:25
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Кравцев Сергей

Російські терористичні війська знову завдали удару керованими авіаційними бомбами по Сумах. Під вогнем опинився Ковпаківський район міста. За попередніми даними Сумської обласної військової адміністрації, внаслідок атаки загинули двоє людей.

Росія знову знищує КАБами Суми: загинули люди, серед постраждалих дитина

Удар по Сумах. Фото: Сумська ОВА

"Під ударом – житлові будинки, які ворог атакує вже не вперше, та інша громадянська інфраструктура", – повідомили у Сумській ОВА.

Внаслідок обстрілу є постраждалі. За попередньою інформацією, медична допомога знадобилася щонайменше трьом людям. Серед поранених – дитина. Потерпілих доставляють або направляють для отримання необхідної допомоги.

На місці продовжують працювати екстрені служби. Рятувальники обстежують територію, фіксують наслідки удару та надають необхідну допомогу мешканцям.

Влада поки не повідомляє всіх деталей про характер пошкоджень та кількість зруйнованих об'єктів. Масштаб наслідків атаки уточнюється.

При цьому трохи пізніше стало відомо, що ворожий дрон на оптоволокні вдарив по АЗС у Сумах.                           

Читайте також на порталі "Коментарі" — кількість постраждалих внаслідок російського удару по Сумській громаді ввечері 18 вересня збільшилася до дев'яти осіб. Серед поранених – двоє дітей: 7-річний хлопчик та 13-річна дівчинка. Про це повідомила Національна поліція України.

Раніше "Коментарі" писали – російські війська продовжують спроби проникнення до прикордонних районів Сумської та Харківської областей, прагнучи створити так звану "буферну зону". Про це йдеться у аналізі американського Інституту вивчення війни (ISW).



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