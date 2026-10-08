Росія змінює схему масованих атак: у США попередили про нову загрозу взимку

Російські війська адаптують тактику масованих ракетно-дронових атак, одночасно нарощуючи використання безпілотників із реактивними двигунами. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW), аналізуючи останні російські удари по Україні.

Ракетний удар. Фото: з відкритих джерел

За оцінкою американських експертів, російські сили все частіше концентрують великі пакети ракет та безпілотників на обмеженій кількості заздалегідь вибраних цілей. Замість розподілу ударів по велику кількість об'єктів на широкій території Москва формує кілька послідовних хвиль атак, намагаючись перевантажити українську протиповітряну оборону на конкретних напрямках.

Одним із факторів, що дозволяють реалізовувати таку тактику, ISW називає розвиток російських дронів типу "Герань" із реактивними двигунами. Вони здатні діяти на більшій глибині та, за оцінкою аналітиків, надійніше долати українську систему ППО порівняно з традиційними версіями таких безпілотників.

Як приклад аналітики наводять ударний пакет 6-7 жовтня. Російські військові блогери стверджували, що близько 30 крилатих ракет було зосереджено проти цілей у Кременчуці Полтавської області, а також Олександрії та Світловодську Кіровоградської області.

ISW попереджає, що Москва, ймовірно, використовуватиме подібний підхід під час зимової кампанії 2026-2027 років. Основною потенційною метою аналітики називають українську енергетичну інфраструктуру та інші об'єкти, які є критично важливими для функціонування міст.

За оцінкою інституту, Росія прагне одночасно виснажувати запаси української ППО, завдавати шкоди критичній інфраструктурі та створювати умови, за яких повсякденне життя населення стає максимально тяжким.

У ISW зазначають, що подібна стратегія вже застосовувалась Росією раніше і не призвела до капітуляції України. Проте нові технологічні рішення створюють додаткові виклики протиповітряної оборони.

Аналітики вважають важливими подальший розвиток засобів боротьби з реактивними безпілотниками та розширення багаторівневої системи ППО України. Окреме значення зберігають американські комплекси Patriot, здатні протидіяти російським балістичним ракетам.

Читайте також на порталі "Коментарі" — масований удар РФ по Україні 7 жовтня: у МВС назвали нову кількість загиблих.



