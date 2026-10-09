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Росія заявила про захоплення села на Сумщині: українські десантники одразу відповіли

Кияниця залишається під контролем ЗСУ, заявили у 8-му корпусі ДШВ

9 жовтня 2026, 13:02
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Кравцев Сергей

Село Кияниця Юнаківської громади Сумщини перебуває під контролем Сил оборони України. Про це повідомили в 8-му корпусі десантно-штурмових військ ЗСУ, спростувавши заяви, що з'явилися в російських інформаційних ресурсах, про нібито захоплений населений пункт.

Росія заявила про захоплення села на Сумщині: українські десантники одразу відповіли

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

Українські військові з іронією відреагували на повідомлення противника, назвавши те, що відбувається, "інтернет-боями". За їхніми словами, Кияниця була і залишається під контролем українських захисників, а заяви про її захоплення не відповідають дійсності.

"Повідомлення про захоплення – чергова брехня, до якої ворогові не звикати", — наголосили у корпусі.

Це не перший подібний випадок довкола населених пунктів Сумської області. Наприкінці вересня російські ресурси повідомляли про нібито захоплене село Мар'їно. Українські військові також спростували цю інформацію.

Раніше, у серпні, центр комунікацій угруповання військ "Курськ" спростовував заяви про захоплення Великого Приколу Миропільської громади та Садків Юнаківської громади. За даними української сторони, лише за один тиждень російські пропагандистські ресурси оголосили про "звільнення" одразу п'яти населених пунктів регіону.

Систематичне поширення таких повідомлень створює інформаційне тло навколо ситуації на прикордонні і може формувати хибне уявлення про зміни на лінії фронту. Тому заяви про контроль за конкретними селами вимагають перевірки за повідомленнями офіційних військових джерел.

Наразі позиція українського командування залишається однозначною: Кияниця не захоплена та перебуває під контролем Сил оборони України.

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Джерело: https://www.facebook.com/8kuaairborne/posts/pfbid0gmvxADaZT98s74Y4UQtG9gDQeRENEZH5sFXfXWDH6dTN1CKYZirBbTkTeyD26HAWl
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