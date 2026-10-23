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Росія втрачає захоплені території: у США оцінили наслідки українського контрнаступу

Українська операція на Лиманському напрямку могла зірвати плани Москви щодо оточення Донецької області

23 жовтня 2026, 08:40
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Кравцев Сергей

Російські війська не досягають поставленої мети на полі бою, а дії Збройних сил України ускладнюють реалізацію планів Москви на Донбасі. Такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), які оцінили зміни лінії фронту та наслідки українських контрнаступальних операцій.

Росія втрачає захоплені території: у США оцінили наслідки українського контрнаступу

ЗСУ. Фото: з відкритих джерел

За даними експертів, із початку 2026 року українські сили звільнили близько 1080 квадратних кілометрів території. За той же період російські війська змогли просунутися приблизно на 73 квадратні кілометри. При цьому з 1 вересня російська армія, за оцінками аналітиків, втратила територію порівнянного масштабу.

Особливого значення ISW надає операції "Вівальді" на лиманському напрямі. За оцінкою інституту, українські підрозділи нейтралізували північне крило передбачуваного російського оточення Донецької області та звільнили щонайменше 277 квадратних кілометрів.

Аналітики зазначають, що наслідки цієї операції торкнулися і сусідніх ділянок фронту, ускладнивши подальші наступальні дії російських військ. Раніше Москва мала на меті встановити повний контроль над Донецькою областю, і українські контрдії могли зірвати підготовку до масштабного наступу.

Додатковим показником інтенсивності бойових дій стали втрати російської армії. Згідно з наведеними у вихідному матеріалі даними, 21 жовтня Росія втратила близько 2250 військовослужбовців за добу – це названо найвищим добовим показником з початку повномасштабного вторгнення.

При цьому оцінки втрат та змін лінії фронту можуть відрізнятися залежно від методики підрахунку та доступної інформації. Дані ISW відбивають аналітичну оцінку ситуації, а чи не остаточний незалежний підрахунок всіх змін у полі бою.

Головний висновок експертів у тому, що українські контрнаступальні дії здатні не лише повертати території, а й порушувати плани російської армії на інших напрямках. Однак подальший розвиток ситуації залежатиме від інтенсивності боїв та можливостей обох сторін утримувати досягнуті рубежі.

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Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-october-22-2026/
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