Росія втрачає перевагу на фронті: яка зброя змінює перебіг війни

Російська армія у 2026 році значно сповільнила поступ в Україні, незважаючи на рекордні втрати особового складу та техніки. Більше того, українським військовим вдалося провести серію локальних контрнаступів та повернути стратегічно важливі позиції. Одним із факторів зміни ситуації стало масове застосування безпілотників-перехоплювачів. Про це пише Atlantic Council.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

За оцінкою видання, успіхи України пов'язані не лише з посиленням ударних можливостей середньої дальності, що порушують російську логістику, а й з розвитком нової системи протиповітряної оборони на базі дронів.

Йдеться про FPV-безпілотників і спеціалізовані апарати-перехоплювачі, призначені для знищення російських повітряних цілей. Ця технологія дозволяє українським підрозділам ефективніше протидіяти розвідувальним та ударним дронам супротивника, обмежуючи його можливості на полі бою.

Розвиток такого напряму багато в чому став відповіддю на нестачу традиційних засобів ППО безпосередньо на передовий. Важливу роль відіграла українська оборонна промисловість: за даними Atlantic Council, близько половини вітчизняних військово-технічних компаній зараз виготовляють різні моделі FPV-систем ППО або дронів-перехоплювачів.

Ці розробки застосовуються як на лінії зіткнення. Вони також розширюють можливості захисту українських міст та критичної інфраструктури від російських безпілотників, включно з новими моделями з реактивними двигунами.

Масштаб застосування технологій демонструє наведені виданням цифри: з початку 2026 року українські підрозділи збили понад 400 тисяч російських безпілотників різних типів.

В Atlantic Council вважають, що розвиток дронної ППО допомагає Україні перехоплювати ініціативу у боротьбі за контроль над повітряним простором над фронтом. Одночасно це обмежує можливості Росії проводити наступальні операції та знижує ймовірність великих проривів.

На думку авторів публікації, заяви Кремля про неминучість російської перемоги дедалі більше розходяться із ситуацією на полі бою. Одним із ключових факторів здатності України протистояти супротивникові, що чисельно переважає, стало саме інноваційне використання безпілотників як засобів протиповітряної оборони.

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