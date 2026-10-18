Росія вночі здригалася від вибухів: де вирують масштабні пожежі

Санкт-Петербург вночі перебував під атакою дронів. Палає “Петербурзький нафтовий термінал”, були влучання і в інші об’єкти.

Удари по РФ. Фото портал "Коментарі"

Про наслідки атаки розповів військовий ЗСУ Кирило Сазонов. Червоний рівень небезпеки щодо БПЛА в Ленінградській області оголосили після опівночі, написав військовий з посиланням на OSINT-аналіз ASTRA. Зазначив, що жителі області та Санкт-Петербурга повідомляли про вибухи та роботу ППО, а також скаржилися, що їм не прийшли сповіщення про атаку. Читачі ASTRA заявляли, що бачать заграву від пожежі.

“OSINT-експерт ASTRA встановив за відео, надісланим читачами, що пожежа виникла на “Петербурзькому нафтовому терміналі”, розташованому на південному сході Петербурга… Згідно з сайтом компанії, він є одним із найбільших терміналів з перевалки наливних вантажів у Балтійському регіоні. На його території розташовано 21 резервуар для зберігання нафтопродуктів, а загальна пропускна спроможність термінала становить 12,5 млн тонн на рік”, — пише Сазонов.

Військовий нагадав, що “Петербурзький нафтовий термінал” вже атакували в ніч проти 3 червня.

Також, посилаючись на інформацію російських ЗМІ, уточнив, що удари були завдані по вантовому мосту, нафтовому терміналу в порту, дата-центру "ВКонтакте" та складу Ozon.

“Москва, ти як там? На черзі? :)”, — поцікавився військовий.

Також опублікував фото наслідків обстрілів.

Зазначимо: в Міноборони РФ повідомили, що протягом минулої ночі, з 20:00 17 жовтня до 8:00 18 жовтня, черговими силами ППО знищено 1015 безпілотних літальних апаратів літакового типу над територіями Білгородської, Брянської, Володимирської, Калузької, Курської, Ленінградської, Новгородської, Орловської, Псковської областей, Московського регіону, Краснодарського краю, Республіки Крим та над акваторією Чорного моря.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, коли українська балістика полетить на Москву.







