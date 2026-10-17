Росія вдарила вісьмома авіабомбами по Сумах: стали відомі наслідки

Російські війська атакували Сумську громаду керованими авіаційними бомбами. За попередніми даними, ворог застосував вісім КАБів, чотири з яких вдарили безпосередньо по Сумах. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров у соціальних мережах.

Удар по Сумах. Фото: Сумська ОВА

Одне з влучень зафіксовано у житловому секторі на околиці обласного центру. В результаті атаки, за попередньою інформацією, постраждали щонайменше двоє людей. На місці триває пошуково-рятувальна операція, що постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Ще одна російська авіабомба зачепила багатоквартирний житловий будинок, після чого потрапила у водойму. За словами глави ОВА, серйозних наслідків у цьому випадку вдалося уникнути.

Масштаб пошкоджень будівель та інфраструктури уточнюється. Інформація про можливе збільшення кількості постраждалих також може змінитися в міру обстеження місць потрапляння.

Удар по Сумській громаді стався на тлі російської повітряної кампанії, що триває, проти прикордонних регіонів України. Сумська область регулярно атакується авіаційними бомбами, безпілотниками та іншими видами озброєння. Особливу небезпеку такі обстріли становлять населених пунктів, розташованих неподалік російського кордону.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російська окупаційна армія завдала масованого авіаційного удару по обласному центру Суми, застосувавши чотири керовані авіаційні бомби (КАБ). Під прямим прицільним ударом опинилася міська школа, в якій на той час йшов навчальний процес для найменших учнів.

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