Росія вбиває українців коштом від продажу нафти: Трампа жорстко принизили за його ультиматум Зеленському

Висока представниця Євросоюзу із закордонних справ Кая Каллас вважає цілком обґрунтованим рішення України відновити удари по російських нафтопереробних заводах. За її словами, обмеження нафтових доходів Росії є одним із ключових способів позбавити Кремль ресурсів для продовження війни проти України. Про це Каллас заявила журналістам перед початком саміту ЄС.

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Вона наголосила, що значна частина коштів, які Москва спрямовує на ведення війни, надходить саме від продажу нафти. Тому українські атаки на російські нафтопереробні потужності мають чітку мету — скоротити фінансові можливості держави-агресорки.

"Більша частина коштів, які Росія виділяє на війну, надходить від доходів від нафти", — зазначила Каллас, пояснивши, чому вважає українські удари виправданими.

Водночас представниця ЄС закликала посилювати тиск саме на Москву, а не на Київ. Вона виступила проти спроб змусити Україну до капітуляції та заявила, що в цьому питанні Євросоюз зберігає тверду позицію.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив про намір відновити удари по російських НПЗ у відповідь на атаки РФ. За його словами, Україна на три дні призупинила енергетичні удари, щоб дотриматися оголошеного Дональдом Трампом енергетичного перемир’я. Однак Росія продовжила атакувати українську енергетичну інфраструктуру.

У Кремлі пояснили продовження ударів тим, що пропозиція Трампа про енергетичне перемир’я нібито не була конкретизована. На цьому тлі заява Каллас стала чітким сигналом підтримки української стратегії тиску на російську нафтову галузь.

Портал "Коментарі" вже писав, що Президент України Володимир Зеленський прокоментував заклики президента США Дональда Трампа до зміни українського лідера. На думку глави держави, така риторика не допомагає ні Україні, ні самому американському президенту, а натомість грає на користь російського диктатора Володимира Путіна. Про це Зеленський заявив в інтерв’ю Financial Times.