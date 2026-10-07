Росія розширює полювання за мостами через Дніпро: яке місто також, як Київ, атакуватиме ворог

Росія розширює кампанію дальніх ударів мостами через Дніпро і тепер завдала удару по переправі в Запоріжжі. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Удар по мосту у Запоріжжі. Фото: Запорізька ОВА

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семикін повідомив 6 жовтня, що російські сили атакували один із мостів через Дніпро у Запоріжжі невідомим типом повітряного засобу. Після удару рух по переправі тимчасово зупинили.

В ISW зазначають, що російські війська останнім часом помітно посилили удари по бруківці України. Раніше під прицілом виявилися переправи через Дніпро у Києві. Наразі аналогічна тактика застосовується у Запоріжжі, що може свідчити про розширення російської кампанії на інші великі населені пункти.

Запоріжжя має особливе значення для української логістики. Місто знаходиться на перетині кількох важливих маршрутів та є великим транспортним вузлом, що забезпечує переміщення ресурсів та військових вантажів у Запорізькій області та на півдні України.

За оцінкою аналітиків ISW, удари по мостах переслідують не лише військову мету. Ушкодження ключової інфраструктури здатне ускладнити пересування цивільного населення, порушити звичну роботу міста та створити додаткові проблеми для внутрішньої економіки.

Крім того, регулярні атаки на об'єкти транспортної інфраструктури можуть формувати у мешканців великих міст відчуття постійної загрози та невизначеності. В ISW вважають, що руйнація чи пошкодження громадянської інфраструктури стає частиною ширшої стратегії тиску.

Розширення ударів із Києва на Запоріжжя вказує на потенційне прагнення російських сил впливати на транспортні вузли одразу у кількох регіонах. Якщо така тактика продовжиться, під загрозою можуть й інші важливі переправи через Дніпро.

При цьому конкретні наслідки атаки у Запоріжжі та тривалість обмежень руху залежать від стану пошкодженого об'єкту та рішень української влади щодо його відновлення та експлуатації.

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