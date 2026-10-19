Росія різко наростила вербування іноземців на війну: які країни у лідерах

Росія значно збільшила масштаби залучення іноземців до війни проти України. Наразі контракти з російською армією підписали майже 46 тисяч громадян 151 країни світу. Про це заявив секретар Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, бригадний генерал Дмитро Усов на міжнародній конференції Crimea Global: Understanding Ukraine through the South.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

За його словами, раніше українська сторона повідомляла про 28 тисяч іноземців, залучених до російських військ зі 138 країн. Таким чином, масштаби кампанії продовжують зростати. Для порівняння: у 2022 році було зафіксовано лише 94 підписані іноземцями контракти.

За даними Усова, Міноборони РФ розраховує укласти цього року 18500 таких угод. На момент заяви вже було підписано 16 168 контрактів. Україна, стверджує представник Координаційного штабу, має в своєму розпорядженні персональні дані іноземних військових, включаючи їх звання, номери жетонів і дати укладення договорів.

Серед країн, громадян яких стали активніше залучати до російської армії, названі Індонезія, Перу, Сьєрра-Леоне, Бурунді, Чад, Філіппіни, Конго, Панама, Еквадор та Зімбабве. При цьому українським структурам вдалося скоротити чи зупинити вербування у деяких державах.

З початку повномасштабного вторгнення українські Сили оборони взяли у полон громадян 59 країн. Опитування іноземних військовополонених показало, що майже половина знала про направлення в Україну, а 47% розраховували отримати російське громадянство. Майже 79% зголосилися повернутися до Росії, а не на батьківщину.

За словами Усова, багато хто розраховує на обіцяні виплати та пільги. При цьому 41% опитаних повідомили, що контракт оформляли через військкомати та пункти набору. У Координаційному штабі вважають це ознакою системної кампанії із залучення іноземців до війни.

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