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Росія повністю залишиться без балістичних ракет: яке рішення ЗСУ стане найбільшим провалом Путіна

Україна могла змінити підхід до протидії російській балістиці: тепер удари спрямовані не лише на військові об’єкти, а й на виробничі ланцюжки, від яких залежить випуск ракет

26 жовтня 2026, 10:30
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Клименко Елена

Україна почала системно бити по ланцюжках постачання компонентів для російських балістичних ракет, намагаючись ускладнити їхнє виробництво. Сили оборони, ймовірно, зосередилися на підприємствах, які складно замінити іншими виробничими потужностями. Таку оцінку в ефірі Radio NV висловив ветеран російсько-української війни, екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий.

Росія повністю залишиться без балістичних ракет: яке рішення ЗСУ стане найбільшим провалом Путіна

Фото: з відкритих джерел

За його словами, українські військові визначили найбільш уразливі ділянки російського виробничого ланцюга. Зокрема, йдеться про підприємства, які забезпечують виготовлення твердого ракетного палива.

"Ми намацали в цьому найслабші ланки, тобто ті, які найменш дубльовані. У них майже немає таких ланок, щоб було щось одне. Але коли в РФ лише два заводи виробляють тверде паливо, то два заводи дістати — це не 20. Ми явно пішли по цих виробничих ланцюжках постачальників до ракет", — пояснив Дикий. 

Експерт припустив, що така стратегія пов'язана з обмеженими можливостями України отримувати американські ракети-перехоплювачі для систем Patriot. На його думку, за цих обставин Київ може намагатися протидіяти російській балістиці не лише знищенням пускових установок, а й зривом виробництва ракет.

"Відповідно, є два шляхи, як нам захиститися від балістики, не маючи ракет до Patriot. Варіант один — полювати за пусковими. Варіант другий — припинити їхнє виробництво. І елемент ускладнення виробництва ми зараз спостерігаємо. Абсолютно системно обриваються ці ланцюжки постачання", — заявив він. 

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що російський диктатор Володимир Путін міг спробувати домогтися лояльності України через політичні процеси та повернення до влади проросійських сил. Однак зрештою Кремль обрав інший шлях — спробу силою покінчити з незалежним українським політичним курсом. Таку оцінку висловив журналіст і політичний оглядач Віталій Портников.

 



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