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Росія посилює вилазки біля кордону: у США розкрили мету російських військ під Сумами та Харковом

Російські підрозділи намагаються закріпитися у прикордонній смузі та створити безперервну лінію вздовж кордону

23 вересня 2026, 08:08
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Кравцев Сергей

Російські війська продовжують спроби проникнення до прикордонних районів Сумської та Харківської областей, прагнучи створити так звану "буферну зону". Про це йдеться у аналізі американського Інституту вивчення війни (ISW).

Росія посилює вилазки біля кордону: у США розкрили мету російських військ під Сумами та Харковом

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

За даними інституту, російські підрозділи зберігають позиції на вузькій ділянці території у прикордонні Сумської області, зокрема в районі Грабовського, розташованого на південний схід від Сум.

Водночас російські військові проводять інфільтраційні місії відразу на кількох напрямках. Йдеться про райони Вовчанська, Великого Бурлука та Грабовського. За оцінкою ISW, мета таких дій – сформувати безперервну смугу вздовж міжнародного кордону.

Українські військові при цьому спростовують заяви, що поширюються російською стороною, про нібито значне просування в глиб України.

Представник Об'єднаних сил ЗСУ полковник Віктор Трегубов заявив 20 вересня, що повідомлення про просування російських військ на 10-15 кілометрів від кордону не відповідають дійсності.

За його словами, російські сили на окремих ділянках справді змогли просунутися за міжнародний кордон, проте йдеться лише про кілька кілометрів.

Таким чином, ситуація у прикордонних районах залишається напруженою, проте масштаб російського просування, про який заявляють російські джерела, не підтверджується українськими військовими та спостереженнями ISW.

Для російських військ створення постійної смуги вздовж кордону могло б мати одразу кілька військових завдань – від ускладнення української логістики та оборони прикордоння до створення додаткових можливостей для подальших атак.

При цьому ISW не підтверджує заяви про глибоке просування російських військ на 10–15 кілометрів. Основна активність, згідно з наведеними даними, поки що зосереджена безпосередньо в прикордонній зоні.

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Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-september-22-2026/
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