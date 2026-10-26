Росія посилює повітряні атаки, але Україна готує жорстку відповідь: деталі

Україна зберігає високий рівень перехоплення російських реактивних безпілотників, незважаючи на перебої у роботі Starshield у середині жовтня. Однак подальша протидія швидкісним повітряним цілям вимагатиме нових технічних рішень та масового виробництва спеціалізованих дронів. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Дрон-перехоплювач. Фото: з відкритих джерел

За оцінкою аналітиків, у період із 14 по 24 жовтня частка перехоплених російських реактивних безпілотників знизилася з 77% приблизно до 74%. Однією з причин могли стати обмеження у роботі супутникового сервісу, від якого залежать деякі українські дрони-перехоплювачі. Такі апарати дозволяють боротися зі швидкими повітряними цілями, які складніше знищувати традиційними засобами ППО.

Наразі Україна використовує кілька способів боротьби з реактивними безпілотниками. Зокрема, винищувачі F-16 можуть збивати їх ракетами класу повітря – повітря або бортовими гарматами. Однак, застосування авіації збільшує витрати на обслуговування літаків, створює додаткові ризики для пілотів і відволікає винищувачі від інших завдань.

У Києві та Київській області також встановлюють стаціонарні турельні системи. Але розгорнути подібні комплекси по всій країні швидко і без значних витрат неможливо, а власними силами вони не здатні повністю закрити повітряний простір.

Одним із перспективних рішень може стати перехоплювач F-Jet 80, який розробляє українська компанія F-Drones. За даними The New York Times від 15 жовтня, апарат отримає систему наведення із використанням штучного інтелекту для перехоплення російських реактивних дронів типу Shahed.

Заявлена вартість одного F-Jet 80 становить близько $7000. Для порівняння, інші дрони-перехоплювачі можуть коштувати $20–70 тисяч, а вартість однієї авіаційної ракети для F-16 оцінюється приблизно в мільйон доларів.

ISW вважає, що масове застосування недорогих перехоплювачів може зміцнити українську систему ППО, особливо напередодні зими 2026-2027 років. Втім, реальна ефективність нової розробки залежатиме від темпів виробництва, точності наведення та здатності апаратів працювати за умов радіоелектронних перешкод.

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