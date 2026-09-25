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Росія показала карту оточення важливого міста на Донбасі: у США відреагували

Російське Міноборони знову заявило про масштабний успіх під Добропіллем. ISW стверджує, що опублікована карта не відповідає ситуації, що спостерігається на фронті

25 вересня 2026, 08:21
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Кравцев Сергей

Російське Міністерство оборони знову заявило про оточення українських сил у районі Добропілля. 24 вересня відомство опублікувало карту, яка мала підтвердити раніше зроблену заяву про успіх російських військ. Проте, Інститут вивчення війни (ISW) не виявив підтверджень повноцінного оточення.

Росія показала карту оточення важливого міста на Донбасі: у США відреагували

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

За оцінкою ISW, російська карта показує просування, яке не відповідає спостеріганню присутності російських військ, особливо на північ від Добропілля. Інститут також зазначає, що останніми тижнями не фіксував значного просування російської армії безпосередньо до міста.

Згідно з оцінкою ISW, найближчі підтверджені російські позиції знаходяться приблизно за 10,2 кілометра від південно-східних околиць Добропілля. Російські групи проникнення дійсно діяли на схід і північний схід від міста 19–20 вересня, проте ознак закріплення цих підрозділів інститут не виявив.

Українські представники також відкидають повідомлення про оточення. Начальник штабу одного з українських артилерійських підрозділів раніше заявив, що російські сили не досягли суттєвого поступу на Добропільському напрямку.

Примітно, що навіть один із російських військових блогерів описував ситуацію не як фізичне оточення, а скоріше як встановлення вогневого контролю над українськими логістичними маршрутами. Це принципово різні сценарії: контроль за дорогами може ускладнювати постачання, але означає повного замикання кільця навколо угруповання.

ISW розглядає заяви російського Міноборони у контексті інформаційної кампанії Кремля. За оцінкою інституту, Москва прагне створити враження масштабних російських успіхів та подати українську оборону як близьку до краху.

При цьому російське командування справді продовжує наступальні дії у районі Добропілля. Однак на 24 вересня ISW не зафіксував підтвердженого поступу, який би відповідав заяві про оточення міста.

Таким чином, карта російського Міноборони стала новим елементом інформаційного протистояння навколо одного з ключових напрямів Донбасу, але незалежних підтверджень заявленого оточення поки що немає.

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Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-september-24-2026/
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