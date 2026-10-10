«Росія подякувала за зняття санкцій»: Зеленський не стримав емоцій після удару по Запоріжжю

Президент України Володимир Зеленський різко відреагував на російський удар по Запоріжжю, пов'язавши його із рішенням США послабити обмеження на експорт російського дизельного палива. За словами глави держави, російські війська скинули п'ять касетних авіабомб на житлові будинки. Зеленський назвав подію своєрідною відповіддю Москви на пом'якшення санкційного тиску.

Удар по Запоріжжі. Фото: Нацполіція

"Сьогодні Росія подякувала за зняття санкцій на експорт дизельного палива, скинувши п'ять касетних бомб на житлові будинки в Запоріжжі", — написав президент у своєму повідомленні.

За наведеними Зеленськими даними, в результаті атаки загинули 12 людей, включаючи трьох дітей. Ще 14 людей отримали поранення. Двоє постраждалих перебувають у тяжкому стані, лікарі борються за їхнє життя. Крім того, українська влада з'ясовує долю ще 12 осіб, інформація про які уточнюється.

Президент також повідомив про масштабні нічні удари по Україні. За його словами, під атакою опинилися 13 областей. Пошкоджено житлові будинки, об'єкти інфраструктури та залізничні колії.

Зеленський підкреслив, що те, що відбувається, за його оцінкою, демонструє наслідки послаблення тиску на Росію. Він заявив, що Москва сприймає подібні рішення як сигнал про можливість продовжувати бойові дії та завдавати ударів по українським містам без достатніх наслідків.

"Росія має зрозуміти, що війну треба зупинити, і для цього вона має відчувати свої втрати", — наголосив український лідер.

Він також пообіцяв, що Україна продовжить відповідати на російські атаки, наголосивши на важливості далекобійних можливостей української армії.

Заява прозвучала на тлі дискусії навколо оголошеної президентом США Дональдом Трампом домовленості з Володимиром Путіним щодо постачання понад 300 тисяч тонн російського дизельного палива. У Києві побоюються, що прибутки від експорту енергоресурсів зміцнять фінансові можливості Росії продовжувати війну.

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