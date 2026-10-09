Росія починає новий етап війни: чому цивільним в Україні стане в рази небезпечніше

Російські повітряні атаки призводять до нових жертв серед населення України. Як повідомляє The New York Times, після удару по приміському автобусі в Краматорську загинули щонайменше 30 людей. На день раніше російська ракета зруйнувала житловий будинок у Прилуках, де загинули 22 особи, включаючи п'ятьох дітей.

Удар по Прилуках. Фото: ДСНС

Після атаки в Краматорську від автобуса залишився обгорілий металевий каркас. Поруч були пошкоджені житлові будинки та захисна сітка, встановлена для зниження загрози з боку безпілотників. За словами голови Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, удар був спрямований проти мирних жителів. Обставини атаки та її безпосередні наслідки потребують незалежної перевірки.

У Прилуках, що розташовані далеко від безпосередньої лінії фронту, ракетний удар знищив частину багатоквартирного будинку. Президент України Володимир Зеленський відвідав місце трагедії та зустрівся з рятувальниками та родичами загиблих. Він заявив, що російські атаки спрямовані на залякування населення та посилення тиску на країну.

Удари продовжились і у столиці. За даними міської влади, російський реактивний безпілотник потрапив до магазину в центрі Києва, внаслідок чого загинули троє людей і ще 14 отримали поранення.

Українські Повітряні сили повідомляли про різке збільшення кількості реактивних безпілотників: у вересні Росія запустила близько 3500 таких апаратів проти приблизно 350 у червні. Російська армія також розширює застосування керованих авіабомб, дальність яких дозволяє вражати цілі значною відстані від лінії фронту.

Особливу загрозу ці боєприпаси становлять Донецькій області. На підконтрольній Україні території регіону, за даними місцевої влади, залишаються близько 93 тисяч громадян, в тому числі понад 4200 дітей.

Українські військові вважають знищення літаків-носіїв та складів боєприпасів одним із способів зменшити інтенсивність таких ударів. Проте атаки, що продовжуються, показують, наскільки гостро для країни стоїть питання посилення протиповітряної оборони та захисту громадянської інфраструктури.

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