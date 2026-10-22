Росія почала запускати по Україні нову крилату ракету: у чому її небезпека

Російський військово-промисловий комплекс продовжує масштабувати випуск дешевих засобів повітряного терору, намагаючись урізноманітнити свій арсенал для ударів по Україні. На спеціалізованому порталі War&Sanctions Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило детальну інтерактивну тривимірну модель, а також повний перелік іноземних мікросхем нової крилатої ракети "Філін", яку загарбники почали запускати наприкінці літа 2026 року.

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Ця зброя, створена фахівцями АТ "НПО "Молнія", відображає стійке прагнення агресора до здешевлення реактивних боєприпасів наземного базування. Корпус виробу завдовжки 3,5 метри виготовлений із недорогих композитів — скло- та вуглепластику, а розмах крил становить 3 метри. При цьому росіяни активно застосовують технології 3D-друку для створення окремих деталей кузова.

Українські розвідники з'ясували, що внутрішнє наповнення "Філіна" багато в чому повторює рішення, які ворог обкатав на своїх ударних безпілотниках.

"Система управління та бортова апаратура цієї ракети випускається компанією ТОВ “ПЛАЗ”, — пояснюють аналітики ГУР МО України, вказуючи на кооперацію між заводами ворога. — Це ж підприємство забезпечує електронікою виробництво дронів-камікадзе “Гарпія”, що є локалізованою версією “Герані-2”. Ба більше, маркування та внутрішня архітектура електронних блоків у “Філіна” та “Гарпії” є практично ідентичними".

Окупанти заявляють, що ракета здатна нести бойову частину вагою 50 або 100 кг на відстань до 1200 кілометрів, розвиваючи швидкість до 800 км/год. Старт здійснюється із сухопутних платформ за допомогою твердопаливного прискорювача, після чого виріб може летіти на гранично малих висотах або підніматися до 6 км.

За точність удару відповідає комбінований блок, де поєднано 16-канальну завадостійку систему "Комета" та недорогу інерціальну навігацію, імпортовану з КНР.

"Аналіз електронної бази показав, що Кремль стрімко нарощує залежність від азійських постачальників, — наголошують у воєнній розвідці під час розбору компонентів. — Хоча архітектура плат стандартна для російського озброєння, у ній суттєво підскочила частка деталей із Китаю — тепер їх 22, тоді як мікросхем американського походження зафіксовано 35. Конструктори максимально уніфікували плати для різних вузлів".

Попри засилля імпорту, силова установка крилатої ракети має суто російське коріння. Окупанти оснастили "Філін" турбореактивним двигуном R500 від ТОВ "Рейнольдс". Раніше цей двигун українські фахівці вже знаходили всередині інших російських авіаційних ракет, зокрема у зразках С-71К "Ковер" та С-71М "Монохром".

Експерти розвідвідомства продовжують ретельно моніторити та розбирати нові технологічні розробки ворога, щоб оперативно передавати дані підрозділам ППО та міжнародним партнерам для посилення санкційного тиску на ланцюжки постачання деталей до РФ.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що під час нічного обстрілу столиці російські окупаційні війська свідомо застосували надзвичайно небезпечну зброю проти мирного населення. Ворог спрямував балістичну ракету "Іскандер", оснащену касетною бойовою частиною типу К5, безпосередньо в історичне серце Києва.