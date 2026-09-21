Росія почала накопичувати пекельну зброю для ударів узимку: деталі

Росія з серпня значно скоротила застосування балістичних ракет під час ударів по Україні та одночасно збільшила використання реактивних безпілотників. Така зміна тактики може вказувати на накопичення ракетного запасу перед зимовою кампанією проти української енергетики, пише Bloomberg.

Ракетний удар. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, балістичні ракети залишаються одним із найнебезпечніших видів озброєння для української інфраструктури. Їхня висока швидкість і траєкторія польоту суттєво ускладнюють роботу протиповітряної оборони, а наслідки влучень особливо відчутні для енергетичних об'єктів.

На цьому фоні зниження інтенсивності використання ракет може мати кілька пояснень. Одне з них – підготовка запасів для майбутніх масованих атак під час холодів. Bloomberg зазначає, що Росія може розраховувати на удари по електро- та теплоенергетичній інфраструктурі у період, коли навантаження на українську енергосистему традиційно зростає.

Зимовий період зазвичай починається для України наприкінці жовтня – на початку листопада. Саме в цей час пошкодження електростанцій, підстанцій та інших об'єктів енергетики можуть мати найсерйозніші наслідки для населення та економіки.

Додатковим фактором ризику є дефіцит ракет-перехоплювачів для американських комплексів Patriot. Ці системи є одним із ключових елементів української протиповітряної оборони проти балістичних ракет, проте можливості їх застосування обмежені доступною кількістю боєприпасів.

Водночас, Росія активніше використовує реактивні безпілотники, які дозволяють завдавати ударів на великих відстанях і збільшувати навантаження на українську ППО. За оцінкою Bloomberg, зміна співвідношення між ракетними та дроновими атаками може бути пов'язана не тільки з виробничими можливостями Москви, але й з підготовкою до наступного етапу війни.

При цьому саме собою скорочення застосування балістичних ракет не доводить, що Росія вже сформувала конкретний запас для зимового удару. Це один із можливих сценаріїв, який аналітики пов'язують із зміною характеру російських атак.

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