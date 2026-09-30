Росія почала бити по найважливішому: Кремль готує Україні цинічний сценарій

У ніч на 30 вересня Росія атакувала Україну протикорабельними ракетами Циркон, Онікс, балістичними ракетами, ударними дронами. За даними моніторингових пабліків, основною ціллю нічної атаки ворога на Київщині стали ТЕЦ, ТЕС, ГЕС та підстанції.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Керівник політико-правових програм в Українському центрі суспільного розвитку Ігор Рейтерович зазначив, що ворог хоче знищити українську енергосистему. І головна мета, зазначив він, це спробувати відключити українські АЕС від об'єднаної мережі, повністю відрізати Київ від зовнішнього живлення, і також зруйнувати енергетичну інфраструктуру промислового сходу країни.

“Вони над цим достатньо активно працюють. Ми намагаємося, в міру сил та можливостей всьому цьому протидіяти. Хоча, звісно, ситуація, наприклад, з антибалістикою потроху покращується і ми отримуємо чергові пакети ракет-перехоплювачів. Час від часу інформація про це стає власне і публічною. Плюс ракети до інших систем, які є в нас на озброєнні. І це дозволяє нам себе трошки впевненіше почувати з точки зору балістичної загрози”, — пояснив експерт.

За його словами, залишається інша важлива проблема — реактивні шахеди. З ними, зауважив він, поки що все складно. І хоча певна кількість їх збивається, однак ворог має великі запаси дронів, щоб постійно запускати проти України та намагатися таким чином зруйнувати звичний ритм життя, як мінімум, в тилу.

“У той час, як на фронті у ворога якраз нічого не виходить і йому залишається тільки істерити і пробувати закошмарити, так би мовити, тилові регіони, сподіваючись,. можливо, на якесь там невдоволення українців, розхитування ситуації, паніку. Він на це сподівається, але переконаний, що цього не отримає”, — підсумував експерт.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чому Путін поспішає із зимовою кампанією обстрілу енергетики.



