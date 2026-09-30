Росія почала бити по найважливішому: Кремль готує Україні цинічний сценарій

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Кречмаровская Наталия
У ніч на 30 вересня Росія атакувала Україну протикорабельними ракетами Циркон, Онікс, балістичними ракетами, ударними дронами. За даними моніторингових пабліків, основною ціллю нічної атаки ворога на Київщині стали ТЕЦ, ТЕС, ГЕС та підстанції.
Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"
Керівник політико-правових програм в Українському центрі суспільного розвитку Ігор Рейтерович зазначив, що ворог хоче знищити українську енергосистему. І головна мета, зазначив він, це спробувати відключити українські АЕС від об'єднаної мережі, повністю відрізати Київ від зовнішнього живлення, і також зруйнувати енергетичну інфраструктуру промислового сходу країни.
За його словами, залишається інша важлива проблема — реактивні шахеди. З ними, зауважив він, поки що все складно. І хоча певна кількість їх збивається, однак ворог має великі запаси дронів, щоб постійно запускати проти України та намагатися таким чином зруйнувати звичний ритм життя, як мінімум, в тилу.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чому Путін поспішає із зимовою кампанією обстрілу енергетики.