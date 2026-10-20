Росія планує знищити чотири міста: у Раді попередили про комбіновані удари

Військово-політичне керівництво країни-агресорки розгорнуло масштабну стратегію дестабілізації українського тилу напередодні холодів, намагаючись перетворити провідні економічні та культурні центри України на непридатні для проживання зони. Окупаційні війська зміщують акценти у плануванні повітряних нападів, намагаючись завдати максимальних збитків комунальній сфері великих обласних центрів.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в ефірі розкрив цинічну логіку дій генералітету РФ.

"Росія прагне зробити Харків, Київ, Запоріжжя та Одесу повністю непридатними для життя, — відкрито попередив про критичні наміри супротивника народний депутат від "Слуги народу", вказуючи на кардинальну зміну пріоритетів російського терору. Характеризуючи методи, за допомогою яких Кремль намагається спровокувати внутрішню кризу, політик додав: — Москва зараз робить ставку не лише на безпосередні бойові дії на лінії фронту, а й на масовані удари по енергетиці, тепло- та водопостачанню. Мета таких атак — цинічно змусити людей масово залишати великі міста, створюючи колосальне додаткове навантаження на інші регіони та всю інфраструктуру країни".

Паралельно з руйнуванням підстанцій та котелень, російські спецслужби активно задіяли весь наявний інструментарій для розхитування внутрішньополітичної ситуації всередині держави. Психологічний тиск на населення здійснюється через скоординоване поширення маніпулятивних наративів.

У Раді зазначають, що панічні настрої у тилу є такою ж зброєю ворога, як ракети чи дрони.

"Росія також суттєво посилює свої інформаційні атаки, зокрема спекулюючи на темі мобілізаційних заходів всередині країни, — резюмував Федір Веніславський, описуючи елементи гібридної війни противника проти цивільного суспільства. Парламентар підсумував, що головним завданням ворога є розкол: — Це робиться з однією метою — максимально дискредитувати чинну владу та чинити системний психологічний тиск на українське суспільство".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що очільник МЗС України Сергій Лавров заявив, що Москва атакує лише "пов'язані з терактами" об'єкти в Україні.