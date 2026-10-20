Росія планує знищити чотири міста: у Раді попередили про комбіновані удари

Військово-політичне керівництво країни-агресорки розгорнуло масштабну
стратегію дестабілізації українського тилу напередодні холодів, намагаючись
перетворити провідні економічні та культурні центри України на непридатні для
проживання зони. Окупаційні
війська зміщують акценти у плануванні повітряних нападів, намагаючись завдати
максимальних збитків комунальній сфері великих обласних центрів.
Фото: колаж порталу "Коментарі"
Член парламентського комітету з питань національної безпеки,
оборони та розвідки Федір Веніславський в ефірі розкрив цинічну логіку дій
генералітету РФ.
"Росія прагне зробити Харків, Київ, Запоріжжя та Одесу
повністю непридатними для життя, — відкрито попередив про критичні наміри
супротивника народний депутат від "Слуги народу", вказуючи на
кардинальну зміну пріоритетів російського терору. Характеризуючи методи, за
допомогою яких Кремль намагається спровокувати внутрішню кризу, політик додав:
— Москва зараз робить ставку не лише на безпосередні бойові дії на лінії
фронту, а й на масовані удари по енергетиці, тепло- та водопостачанню. Мета
таких атак — цинічно змусити людей масово залишати великі міста, створюючи
колосальне додаткове навантаження на інші регіони та всю інфраструктуру
країни".
Паралельно з руйнуванням підстанцій та котелень, російські
спецслужби активно задіяли весь наявний інструментарій для розхитування
внутрішньополітичної ситуації всередині держави. Психологічний тиск на
населення здійснюється через скоординоване поширення маніпулятивних наративів.
У Раді зазначають, що панічні настрої у тилу є такою ж
зброєю ворога, як ракети чи дрони.
"Росія також суттєво посилює свої інформаційні атаки,
зокрема спекулюючи на темі мобілізаційних заходів всередині країни, — резюмував
Федір Веніславський, описуючи елементи гібридної війни противника проти
цивільного суспільства. Парламентар підсумував, що головним завданням ворога є
розкол: — Це робиться з однією метою — максимально дискредитувати чинну владу
та чинити системний психологічний тиск на українське суспільство".
Нагадаємо, портал
"Коментарі" писав, що очільник МЗС України Сергій Лавров заявив, що Москва
атакує лише "пов'язані з терактами" об'єкти в Україні.
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