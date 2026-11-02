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Росія підняла групу літаків Ту-160: Зеленський терміново попередив про масований удар по Україні

Зеленський попередив про нову масовану атаку РФ по Україні. Росія підняла Ту-160 і готує стратегічну авіацію. Які цілі можуть опинитися під ударом

2 листопада 2026, 21:50
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Slava Kot

Росія готується до чергової масованої атаки по Україні. Основними цілями російських військ можуть стати енергетична інфраструктура та логістичні об'єкти. Про підготовку нового удару 2 листопада заявив президент Володимир Зеленський.

Росія підняла групу літаків Ту-160: Зеленський терміново попередив про масований удар по Україні

Росія готує новий масований удар по Україні

Володимир Зеленський під час вечірнього звернення заявив, що українцям у найближчі дні варто бути уважними до сигналів повітряної тривоги

"РФ готує новий масований удар. Головні цілі — світло та логістика", — повідомив Зеленський.

Росія підняла стратегічні бомбардувальники Ту-160

Тривожні повідомлення про можливість нової атаки надходили і від моніторингових ресурсів. Увечері 2 листопада вони зафіксували ознаки підготовки російської стратегічної авіації до можливого удару по українській території.

За інформацією моніторингових каналів, у повітря піднялися стратегічні бомбардувальники-ракетоносці Ту-160 з аеродрому "Українка" в Амурській області РФ. Також повідомлялося про наявність споряджених літаків Ту-95МС у західній частині Росії. Напередодні російська армія переміщувала стратегічні бомбардувальники між аеродромами. Крім того, фіксували підвищену активність військово-транспортної авіації та тренувальні польоти дальньої авіації.

За оцінками моніторингових ресурсів, потенційний вихід російських літаків на пускові рубежі може відбутися в ніч на 3 листопада, починаючи приблизно з 03:00–04:00.

Окремо повідомлялося про підвищену загрозу застосування балістичного озброєння та ударних безпілотників. Серед потенційних напрямків запусків називали Брянську, Курську та Воронезьку області Росії.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про першу реакцію Європи на кібератаку РФ проти застосунку "Повітряна тривога".



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