Росія підбирається до кордонів НАТО: у США побачили нову тактику тиску

Росія все частіше завдає ударів по українській інфраструктурі біля кордонів країн НАТО та одночасно посилює інциденти з безпілотниками у повітряному просторі Європи. За оцінкою Інституту вивчення війни (ISW), Москва таким чином намагається перевірити готовність Альянсу та домогтися послаблення підтримки України.

Удари по КПП. Фото: з відкритих джерел

Особливу увагу аналітики звернули на удари по прикордонним переходам. З серпня російські сили, за даними ISW, атакували вже чотири пункти пропуску на українсько-молдовському кордоні. 9 вересня удар припав по переходу Тудора – Староказацьке: загинуло двоє людей, ще троє отримали поранення, а його роботу було тимчасово зупинено.

Ще резонанснішим став інцидент 8 вересня у Молдові. Російський безпілотник опинився у повітряному просторі країни у момент, коли літак Володимира Зеленського готувався до вильоту з аеропорту Кишинева. Пізніше молдавська влада заявила, що виявлений дрон був російським Shahed. При цьому представник адміністрації Зеленського заявив, що оцінка загрози Норвегії могла бути перебільшена.

У ISW вважають, що такі дії вписуються у ширшу стратегію тиску на європейські держави. Йдеться не лише про дрони, а й про диверсії, атаки на залізничну та іншу інфраструктуру, а також інші дії, які можуть перевіряти готовність НАТО реагувати на погрози.

Український міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав удари по Ягодину російським "стуком" у двері НАТО. Колишній прем'єр Британії Борис Джонсон після атаки закликав Захід терміново надати Україні додаткові кошти ППО.

На думку ISW, європейським країнам тепер доведеться переглянути підхід до повітряних загроз. Питання полягає в тому, чи повинна ППО НАТО реагувати лише після входу російських цілей у повітряний простір Альянсу чи протидіяти їм раніше – поки вони прямують до кордонів Європи.

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