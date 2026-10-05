Росія перейшла всі межі: в ООН озвучили кількість загиблих та поранених в Україні

В Україні різко збільшилася кількість цивільних, які загинули або отримали поранення внаслідок війни. За даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини, за перші вісім місяців 2026 року було зафіксовано 15 280 таких випадків. Про це повідомив Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Турк під час засідання Ради з прав людини у Женеві.

Загиблі в Україні Фото: з відкритих джерел

За його словами, середня кількість загиблих та поранених цивільних перевищила 400 осіб на тиждень. Цей показник виявився приблизно на 55% вищим, ніж за аналогічний період минулого року.

В ООН пов'язують погіршення ситуації насамперед із посиленням російських атак на громадянську інфраструктуру. Під ударами опиняються житлові будинки, медичні установи, школи, залізничні об'єкти та підприємства.

Окремо в організації вказали застосування Росією керованих авіабомб. За вісім місяців вони стали причиною загибелі або поранень майже 2,5 тисяч цивільних. Порівняно з минулим роком, цей показник збільшився на 62%.

Турк заявив, що війна продовжує створювати масштабну гуманітарну кризу і попередив про можливе подальше погіршення ситуації. За його словами, міжнародне співтовариство має використовувати наявні важелі впливу для припинення конфлікту до того, як наслідки стануть ще важчими.

Особливе занепокоєння ООН викликає ситуація навколо енергетики та об'єктів життєзабезпечення. На тлі наближення зими нові удари по енергетичній інфраструктурі можуть посилити перебої з електрикою та ускладнити доступ населення до необхідних товарів.

Крім того, ООН повідомила масштаби сексуального насильства, пов'язаного з війною. З 1004 підтверджених випадків, зафіксованих з лютого 2022 року до липня 2026-го серед цивільних та військовополонених, 89% організація пов'язала з російськими силами.

Турк наголосив, що припинення війни має супроводжуватися притягненням винних до відповідальності. Глава МЗС України Андрій Сибіга підтримав цей заклик та заявив, що міжнародні принципи не повинні залишатися деклараціями.

ООН також вивчає становище іноземців, які опинилися у російських збройних силах. Представники організації опитали військовополонених із 36 країн, багато з яких розповіли, що були обманом залучені до російської армії.

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