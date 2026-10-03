Росія перейшла до етапу знищення: що ховається за новими ударами дронами

В Інституті вивчення війни (ISW) припускають, що Росія може застосовувати на далекобійних безпілотниках кумулятивні заряди проти великих укріплених цілей, як-от Південний міст. Однак для заподіяння істотних збитків необхідні повторні точні удари протягом короткого проміжку часу. Тип бойової частини, застосованої за нинішньої атаки, поки не встановлений. Що потрібно знати про особливості нових атак РФ та можливості їх відображення? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, вивчивши думки експертів.

Реактивні шахеди. Фото: з відкритих джерел

Росія на даному етапі знайшла такий варіант, який дозволяє їй робити наше життя складніше

Військовий експерт Сергій Грабський зазначив в ефірі телеканалу FREEДІМ, що росіяни не припиняють тероризувати Київ та область масованими дроновими атаками з використанням реактивних БПЛА “Герань-4” та “Герань-5”. Повітряна тривога у столиці стала значно довшою, ніж час без дронових загроз. При цьому близько 60% атак відбувається вдень. Україна вже має перехоплювачі, які збивають такі безпілотники, але їхнє виробництво ще треба масштабувати. І досягти того, щоб ці дрони стали мінімально ефективними, можливо вже найближчим часом.

За його словами, дрон, який ми називаємо "Герань-5", по суті є копією досить старої іранської ракети. На сьогоднішній день рівень перехоплення цих БПЛА українськими військовими вже становить близько 57%.

"Росія на даному етапі знайшла такий варіант, який дозволяє їй робити наше життя складнішим. Але на сьогоднішній день рівень перехоплення цих дронів нашою стороною вже становить близько 57%. І в принципі проглядається світло в кінці тунелю, коли ми зможемо довести рівень знищення цих дронів до прийнятних понять", — зазначив Грабський.

При цьому він наголосив: не існує у світі такої зброї, яка гарантує стовідсоткове збиття всіх повітряних цілей.

"Це аксіома. І такої зброї бути не може. Але, проте, домогтися того, щоб ці дрони стали мінімально ефективними, ми можемо. І ми над цим працюємо", — сказав військовий експерт.

Росіяни хочуть знищити всі об'єкти, які мають будь-яке відношення до забезпечення життя громадян

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що Росія перейшла до масового застосування реактивних дронів, прагнучи знищувати критичну інфраструктуру та намагаючись посилювати тиск на українське населення.

За словами експерта, за місяць Росія здатна виробник близько 3200 дронів "Герань-4/5" та ще 3000 звичайних бензинових БПЛА "Герань-2".

"Для атак на столицю за місяць росіяни використали понад 2000 реактивних дронів. Фактично майже все, що зробили. Це свідчить про те, що РФ намагається використати всі можливості, щоб завдати максимальних збитків українській громадянській та частково оборонній інфраструктурі", — наголосив Згурець.

Експерт зазначив, що Україна почала перехоплювати більше реактивних дронів. Однак, навіть якщо безпілотник не потрапляє в ціль, він все одно може завдати шкоди та призвести до загибелі людей.

"Поки що ці реактивні дрони є для противника ідеальним засобом терору і тиску. Поки не з'явиться протиотрута – у цей проміжок часу ворог максимально використовуватиме цей потенціал", — вважає експерт.

Згурець упевнений, що РФ перейшла від етапу війни на виснаження до етапу знищення. Він заявив, що росіяни хочуть знищити всі об'єкти, які мають будь-яке відношення до забезпечення життя громадян.

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