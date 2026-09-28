Росія оголосила $20 млн за топового командира ЗСУ: хто став особливою ціллю Москви

Росія призначила винагороду у розмірі $20 млн за інформацію, яка може допомогти знайти командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді з позивним "Мадяр". Про це пише The Wall Street Journal, пов'язуючи підвищену увагу Москви до українського військового з ефективністю застосування безпілотників на полі бою та в операціях з російських об'єктів.

Роберт Мадяр Бровді. Фото: із відкритих джерел

Сам Бровді фактично перетворився на одну з найбільш захисних постатей українських дронових військ. Перед відвідуванням одного з командних пунктів журналістам довелося перевести мобільні телефони до авіарежиму, після чого пристрої прибрали у спеціальні чохли Фарадея. Вони блокують сигнали стільникового зв'язку, Wi-Fi, Bluetooth та GPS. До місця зустрічі журналістів доставляли на автомобілях із затемненим склом, щоб приховати маршрут. За їхніми даними, секретний об'єкт розташований десь на південному сході України.

Додатковим чинником ризику стали російські рішення. Бровді заочно засудили російський суд за звинуваченнями, які українська сторона вважає сфабрикованими, а вирок передбачає тривалий термін позбавлення волі. Раніше повідомлялося і про призначену Москві нагороду за його затримання.

За словами самого "Мадяра", масштаб уваги з боку супротивника пояснюється результатами роботи Сил безпілотних систем. Він стверджує, що підрозділ становить лише близько 2,5% чисельності ЗСУ, проте на його дії, за українськими оцінками, припадає значна частка втрат російських військ.

Особливо особистою Бровді стала ціна війни всередині його власного підрозділу. Він розповів, що з початку повномасштабного вторгнення загинуло 79 бійців "Птахів Мадяра". Їхні імена нанесені на стіну біля входу до командного центру.

При цьому командувач продовжує працювати практично у постійному режимі бойової готовності. За його словами, навіть найвищі показники поразки російських цілей не компенсують втрати українських військовослужбовців.

"Я не вважаю, що цей курс обміну досить хороший", — сказав Бровді, коментуючи співвідношення втрат.

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