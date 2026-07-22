Росія не уникне найгірщого сценарію: Хмара і Драпатий приголомшили зверненням до українців

Тимчасовий виконувач обов'язків міністра оборони Євгеній Хмара провів першу зустріч із новим головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим, під час якої сторони визначили пріоритети співпраці. Про це повідомили в Міноборони.

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За словами Хмари, головним принципом взаємодії стане робота в інтересах українських військових.

"Домовилися бути чесними один з одним, усі розбіжності вирішувати в інтересах українських воїнів", – заявив він.

Серед першочергових завдань – підтримка фронту, посилення міжнародної допомоги та нарощування ударних можливостей України.

"Перші наші кроки – підтримати фронт, посилити підтримку партнерів, максимально переносити війну на землю агресора", – наголосив Хмара.

За його словами, Україна продовжить розвивати далекобійні засоби ураження, сучасні технології та асиметричні рішення, щоб зберігати технологічну перевагу над російською армією та мінімізувати втрати серед військових.

Також Міноборони планує масштабувати програми deep strike, middle strike та використання наземних роботизованих комплексів.

Хмара додав, що з Драпатим уже узгоджено спільне бачення розвитку Сил оборони.

"Маємо спільну позицію щодо розвитку Сил оборони України. Президент підтримав наше бачення. Працюємо над стратегією, як завершити війну на умовах України та примусити Росію до довгострокового миру", – підсумував він.

Портал "Коментарі" вже писав, що призначення генерала Михайла Драпатого головнокомандувачем ЗСУ відкриває новий етап для української армії, однак новому керівнику доведеться боротися не лише з російською агресією, а й із внутрішніми викликами. Таку думку висловив громадський діяч і політичний експерт Борислав Береза.