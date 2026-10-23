Росія накрила Суми масованою атакою дронів: що відомо про постраждалих та руйнування

У ніч проти 23 жовтня російські війська масовано атакували Суми ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу постраждали щонайменше двоє людей, також зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури та житлового сектору. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Дрон-камікадзе "шахед". Фото: з відкритих джерел

За його словами, російським військовим вдалося вразити частину намічених цілей.

"На жаль, частина ворожих безпілотників досягла цілей", — зазначив глава ОВА.

Під прицільними ударами опинилися об'єкти цивільної інфраструктури одразу у трьох різних частинах міста. Крім того, пошкодження виявили у житловому секторі Ковпаківського району. Таким чином, наслідки нічної атаки торкнулися не лише інфраструктурних об'єктів, а й міської житлової забудови.

За попередніми даними обласної військової адміністрації, внаслідок удару постраждали як мінімум дві особи. Інформація про стан поранених, масштаби пошкоджень та остаточну кількість постраждалих на момент публікації уточнюється.

Масоване застосування ударних безпілотників створює додаткову загрозу для жителів Сум, які змушені реагувати на повітряні тривоги та ризик нових атак. Удари по кількох частинах міста одночасно ускладнюють оцінку наслідків та проведення необхідних відновлювальних робіт.

Офіційні служби продовжують уточнювати інформацію щодо наслідків нічного обстрілу. Дані про руйнування та постраждалих можуть змінитися після завершення первинного обстеження пошкоджених об'єктів.

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