Росія може вдарити по Києву там, де ніхто не чекає: експерт назвав небезпечну ціль

Росія значно посилила обстріли Києва — під удари потрапляють житлові будинки, лікарні, школи, АЗС, офісні будівлі тощо.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Колишній працівник СБУ та консультант Комітету Верховної Ради з питань національної оборони безпеки Іван Ступак розповів, які ще об’єкти можуть обстріляти росіяни. Одним із таких об’єктів, за його словами, може бути дамба.

“Вони давно про неї мріють. Всю знищити її не зможуть, але частково порушити. Я не знаю, як там поведе себе вода, що вода може зробити, чи зруйнує мости, чи пошкодить мости”, — зазначив він.

Експерт погодився, що ресурси і можливості у ворога є, але поки цього не робили. При цьому Ступак зазначив, що і в України буде протидія повітряним цілям.

“У нас буде протидія крилатим ракетам, це з позитивного. Вже на виході є українська власна ракета — її вже там виносять на повітря провітритися. Єдине, що я не знаю, це масштаби виробництва і вартість. Про ефективність сказали, що класно, що начебто все добре, і от вона вже на виході”, — розповів експерт.

За його словами, якщо ці ракети будуть умовно дуже дешевими, то можна буде поставити величезну кількість ракет і збивати реактивні дрони ще на підльоті, ще навіть на кордоні Росії та України. Це, наголосив, буде великий плюс. Також можна буде збивати крилаті ракети. При цьому зауважив, що поки Україна не захищена від балістики.

Удар по урядовому кварталу — це, за словами експерта, медійний аспект. Ступак зауважив, що залишається культурний кластер, який росіяни ще не чіпали.

“Вони б'ють зараз по об'єктах, по заправках, СТО, де їм вважається, що там ремонтується якась українська техніка або виготовляються дрони. На жаль, б'ють по локаціях в офісних центрах, де там знаходяться люди. І росіяни собі нафантазували, що там виготовляються дрони. Я не знаю, правда, неправда, але багато прильотів”, — зауважив експерт.

Він також прокоментував інформацію про нібито підготовку удару по ТРЦ “Гулівер”. Зазначив, що це плітки з інтернету.

“Залишається кластер, урядовий квартал, органи державної влади в різних регіонах. І те, що важливо для мешканців конкретного регіону, — пам'ятники архітектури, пам'ятники, культурні споруди, знищення яких буде “бити по моралі”. Тому ось на це, я думаю, у росіян залишається що опція”, — підсумував експерт.

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