Росія може вдарити по Києву там, де ніхто не чекає: експерт назвав небезпечну ціль

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Росія значно посилила обстріли Києва — під удари потрапляють житлові будинки, лікарні, школи, АЗС, офісні будівлі тощо.
Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"
Колишній працівник СБУ та консультант Комітету Верховної Ради з питань національної оборони безпеки Іван Ступак розповів, які ще об’єкти можуть обстріляти росіяни. Одним із таких об’єктів, за його словами, може бути дамба.
Експерт погодився, що ресурси і можливості у ворога є, але поки цього не робили. При цьому Ступак зазначив, що і в України буде протидія повітряним цілям.
За його словами, якщо ці ракети будуть умовно дуже дешевими, то можна буде поставити величезну кількість ракет і збивати реактивні дрони ще на підльоті, ще навіть на кордоні Росії та України. Це, наголосив, буде великий плюс. Також можна буде збивати крилаті ракети. При цьому зауважив, що поки Україна не захищена від балістики.
Удар по урядовому кварталу — це, за словами експерта, медійний аспект. Ступак зауважив, що залишається культурний кластер, який росіяни ще не чіпали.
Він також прокоментував інформацію про нібито підготовку удару по ТРЦ “Гулівер”. Зазначив, що це плітки з інтернету.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, якою має бути концепція завершення війни, за словами військового експерта Романа Світана.