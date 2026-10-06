Росія може різко прискорити реактивні дрони: у ЗСУ назвали нову загрозу

Росія може істотно збільшити швидкість реактивних безпілотників, що застосовуються на фронті. У Повітряних силах України прогнозують, що у перспективі такі апарати матимуть змогу розвивати до 800-900 км/год. На цьому наголосив заступник командувача ВПС Юрій Черевашенко під час засідання парламентської тимчасової слідчої комісії.

Дрон-камікадзе "шахед". Фото: з відкритих джерел

За словами військового, зараз російські реактивні дрони літають зі швидкістю до 600 км/год. При цьому швидкість у діапазоні 800-900 км/год українські сили поки що не фіксували – йдеться саме про прогноз подальшого розвитку російських безпілотних систем.

Одночасно змінюються масштаби їх застосування. Як зазначив заступник командувача Кривоніжка, з липня Росія помітно збільшила використання реактивних БПЛА. Зараз на них припадає близько 40% усіх безпілотників, які застосовують російська сторона. У Повітряних силах вважають, що надалі ця частка може зрости до 80%.

На цьому фоні Україна прискорює розробку засобів протидії. За словами Черевашенка, із Повітряними силами зараз співпрацюють близько 20 виробників реактивних дронів-перехоплювачів. Чотирнадцять компаній уже проводять випробувальні польоти.

У шести розробників є підтверджені результати знищення реактивних безпілотників. Три компанії, за оцінкою військових, демонструють особливо перспективні результати.

Однак швидко наростити кількість таких систем поки що не вдається. Відповідаючи на запитання щодо термінів появи перехоплювачів у необхідних обсягах, Черевашенко заявив, що постачання очікується не раніше кінця листопада.

Таким чином, українські військові одночасно готуються до двох змін: можливого зростання швидкості російських реактивних БПЛА та збільшення їх частки серед усіх ударних безпілотників. Це робить розробку спеціалізованих засобів перехоплення одним із пріоритетних напрямів.

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