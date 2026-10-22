Росія може максимально посилити удари по Україні протягом найближчих тижнів: що задумав Путін

Росія може різко посилити удари по українській енергетиці та іншим об'єктам критичної інфраструктури, намагаючись досягти максимального ефекту до середини листопада. Про це повідомляє Telegram-канал Ukraine context, який пов'язують із головою Офісу президента України Кирилом Будановим.

Ракетний удар. Фото: з відкритих джерел

За інформацією каналу, Кремль розраховує використати наслідки можливих атак як аргумент у міжнародних переговорах. Передбачається, що Володимир Путін захоче продемонструвати так звані успіхи на тлі очікуваної зустрічі з президентом США Дональдом Трампом і головою КНР Сі Цзіньпіном під час саміту АТЕС.

Автори публікації вважають, що російське керівництво може спробувати уявити руйнування української інфраструктури як доказ здатності продовжувати війну та добиватися своїх цілей військовим шляхом. У такому разі удари по енергетичних об'єктах можуть стати не лише інструментом тиску на Україну, а й частиною дипломатичного розрахунку Москви.

Особливу небезпеку подібний сценарій становить на тлі наближення зими, коли стабільна робота енергосистеми набуває критичного значення для мільйонів українців. Пошкодження електростанцій, мереж та інших об'єктів інфраструктури здатне ускладнити енергопостачання та збільшити навантаження на аварійні служби.

За версією Ukraine context, Кремль може прагнути використати можливі руйнування для посилення тиску на Київ та просування вимог, які фактично означали б примус України до капітуляції.

При цьому інформація про підготовку саме такого сценарію ґрунтується на оцінці Telegram-каналу і не є незалежно підтвердженим планом російської влади. Офіційного підтвердження заявленим термінам та передбачуваним цілям атак у наведених даних немає.

Тим не менш, ризик нових ударів по критичній інфраструктурі залишається серйозним викликом для України. Питання полягає в тому, чи зможе українська протиповітряна оборона захистити ключові об'єкти і чи не дозволить Москва перетворити військовий тиск на інструмент досягнення політичних поступок.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Трамп зробив гучну заяву про війну в Україні після розмови з Путіним.



