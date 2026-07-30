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Росія кардинально змінила тактику ударів по Україні: розкрито небезпечний задум ворога

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що під час останньої масованої атаки Росія навмисно поєднала удари балістичними та крилатими ракетами

30 липня 2026, 13:45
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Клименко Елена

Під час останньої масованої атаки на Україну російська армія свідомо поєднала застосування балістичних і крилатих ракет, щоб завдати ударів по різних регіонах країни. Така схема дозволила ворогу максимально використати особливості різних типів озброєння та ускладнити роботу української протиповітряної оборони. Про це в ефірі телеканалу Еспресо повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Росія кардинально змінила тактику ударів по Україні: розкрито небезпечний задум ворога

Фото: з відкритих джерел

За словами військового, сама тактика комбінованих атак не є новою, однак цього разу російські війська ретельно прорахували маршрути польоту ракет.

"Атака не є чимось новим. Тут питання в тому, куди дістає балістика, куди дістають крилаті ракети. Ворог спланував удар таким чином, щоб завдати удару балістичними ракетами по кількох регіонах, а вже крилаті ракети полетіли в бік заходу нашої держави", – пояснив Ігнат. 

Він уточнив, що балістичні ракети були спрямовані, зокрема, по Київській області, Кривому Рогу, Дніпропетровщині та інших регіонах. Водночас крилаті ракети атакували захід України, де сталися влучання в житлові багатоповерхові будинки.

Окремо речник Повітряних сил повідомив, що під час атаки одна з російських ракет перетнула повітряний простір Польщі.

"Одна з ракет, до речі, залетіла в Республіку Польща. Там теж працювала протиповітряна оборона, вже є підтвердження від місцевих ЗМІ та місцевої влади", – зазначив Ігнат.

Водночас він наголосив, що українська протиповітряна оборона вкотре продемонструвала високу ефективність у боротьбі з крилатими ракетами типу Х-101 та "Калібр". Найбільшою проблемою залишаються балістичні цілі, для перехоплення яких потрібні сучасні системи Patriot і достатній запас ракет. 

"По крилатих ракетах вдалося відпрацювати. Щодо балістики всім відома проблематика. Нам потрібні системи і, головне, ракети до систем Patriot для того, щоб відбивати такі атаки", – підкреслив Ігнат. 

Портал "Коментарі" вже писав, що у Білому домі дедалі критичніше оцінюють перспективи Росії у війні проти України, а Дональд Трамп змінює власне сприйняття ситуації після отримання нових розвідувальних даних і консультацій із військовими. Таку думку висловив політолог Ігор Рейтерович.  



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