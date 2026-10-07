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Росія готує нову провокацію в Олешках: СБУ розкрила сценарій постановочних відео

Окупантам наказали записати інтерв'ю з місцевими жителями, щоб звинуватити ЗСУ в обстрілах та створити ілюзію підтримки Росії

7 жовтня 2026, 12:27
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Кравцев Сергей

Російські військові готують серію постановочних інтерв'ю із мешканцями тимчасово окупованих Олешок Херсонської області. За даними Служби безпеки України, ці матеріали планують використовувати у рамках чергової інформаційно-психологічної операції проти України.

Росія готує нову провокацію в Олешках: СБУ розкрила сценарій постановочних відео

СБУ. Фото: з відкритих джерел

Як повідомили у СБУ, військовослужбовці одного із підрозділів армії РФ отримали вказівку підготувати відеоролики за участю місцевих мешканців. Їхній зміст вже фактично визначено російською стороною.

Зокрема людям на камеру мають приписати звинувачення на адресу українських Сил оборони. Вони мають заявляти, ніби ЗСУ регулярно обстрілюють місто та перешкоджають його постачанню. Крім того, учасники постановочних відео мають критикувати рішення українського військово-політичного керівництва та водночас демонструвати подяку російським окупантам.

За інформацією української спецслужби, реалізацію цієї кампанії російська сторона планує на жовтень – початок листопада.

У СБУ вважають, що таким чином Росія намагається вплинути не лише на мешканців тимчасово окупованих територій, а й на інформаційний простір України. В умовах відсутності заявлених результатів на полі бою противник, як зазначають у спецслужбі, прагне посилити психологічний тиск та спровокувати внутрішню дестабілізацію.

Українців та представників засобів масової інформації закликали не сприймати подібні ролики як достовірне свідчення того, що відбувається у місті. У СБУ радять перевіряти подібні повідомлення за офіційними джерелами, не довіряти ворожим та проросійським Telegram-каналам та не розповсюджувати неперевірені публікації.

Спецслужба заявила, що продовжує виявляти спроби російських військових та спецслужб проводити інформаційно-психологічні операції проти України.

Олешки залишаються тимчасово окупованими. Раніше українські військові вдруге доправили туди гуманітарну допомогу – близько чотирьох тонн продуктів, медикаментів та наборів для дітей.

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Джерело: https://t.me/SBUkr/18760
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