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Росія готує новий удар по Україні: у США пояснили, чому він тепер буде в рази більш смертоносним

ISW попереджає про розширення можливостей російських БПЛА. Нові модифікації можуть використовуватися для атак на інфраструктуру та логістику до того, як Україна встигне розгорнути ефективні засоби протидії.

6 жовтня 2026, 07:50
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Кравцев Сергей

Російські війська нарощують можливості ударних безпілотників, одночасно адаптуючи їх до української протиповітряної оборони та засобів радіоелектронної боротьби. Про це йдеться у новому аналізі Інституту вивчення війни (ISW).

Росія готує новий удар по Україні: у США пояснили, чому він тепер буде в рази більш смертоносним

Дрон. Фото: з відкритих джерел

За даними Головного управління розвідки України, 5 жовтня Росія представила модифіковану версію далекобійного дрону "Герань-4". Безпілотник отримав оновлені системи оптичної навігації, компас та нову бойову частину.

Однією з ключових змін став новий автономний навігаційний компонент – високоточний магнітоіндукційний датчик американського виробництва. Передбачається, що він дозволяє безпілотнику ефективніше орієнтуватися та обирати маршрут за умов роботи українських засобів радіоелектронної боротьби.

Зміни торкнулися двигуна. Замість китайського силового агрегату на новій версії використовується російський двигун, виготовлений в особливій економічній зоні "Алабуга". Таким чином Росія продовжує знижувати залежність виробництва безпілотників від іноземних комплектуючих.

Особливу небезпеку становить нова кумулятивно-ріжуча боєголовка KRSN. За даними української розвідки, вона призначена для ураження укріплених бетонних та сталевих конструкцій, у тому числі вантових мостів.

На тлі цього російські війська останніми днями посилили удари по мостах через Дніпро у Києві. Водночас, українські військові повідомили про перехоплення нового розвідувального БПЛА "Блискавка-13". Передбачається, що він приблизно в півтора рази більший за попередні варіанти і оснащений чотирма двигунами.

В ISW вважають, що Москва прагне якнайшвидше впроваджувати нові варіанти безпілотників, поки Україна не встигла масштабувати ефективні засоби протидії. Метою потенційної кампанії можуть стати енергетична інфраструктура та логістика України восени та взимку.

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Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-october-5-2026/
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